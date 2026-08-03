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搶才！台糖崑山科大簽署產學 MOU 深化專業領域人才

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

搶才！為深化跨域人才培育與永續創新，台糖公司與崑山科技大學將展開為期五年的合作，聚焦人才培育、技術交流、共同研發及業務推展四大面向，透過產學互惠合作，實踐跨域人才培育及創新成果應用。雙方並已簽署產學合作備忘錄（MOU）。

台糖表示，未來的合作將建立產學雙向培育機制，推動員工在職訓練與學生實習，並整合土地開發、空間設計、觀光餐飲、機電與環境工程等專業領域，發展智慧化產業應用；同時也將進一步爭取研究計畫與成果發表，為臺灣永續產業與技職教育發展注入新動能。

台糖表示，今年適逢台糖成立八十週年，一路走來，公司從製糖外銷起家，也順應環境轉型多角經營，到近年積極落實淨零永續願景。114年台糖稅後淨利達74.68億元，創下歷史新高，展現穩健經營成果，未來也將積極推動現代化畜殖場改建、循環住宅與再生能源等永續建設，朝綠色標竿企業邁進。

台糖指出，企業需要人才、人才也需要舞臺，本次合作即是共同打造實作與創新的起點。台糖具備土地資源與多元事業基礎，崑山科大則在資訊管理、環境工程與休閒餐飲等領域具備培育能量，雙方有共通的供需與共同的理念與目標，有助於深化跨域合作與技術應用。

崑山科大 台糖 產學合作

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