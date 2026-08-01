金大砸240萬打造無障礙校園 電梯、坡道全面升級 特教生上課更方便

大學新生註冊率向來是家長與考生選校的重要依據，也攸關教育部獎補助分配。但教職員直言，部分學校美化註冊率是公開的秘密，手法多樣，註冊率已難以完整反映辦學品質，有教授推薦要看「穩定率」；教育部評鑑制度又有哪些值得重新檢視之處？《聯合報數位版》帶您看懂升學、選校決策背後，不能只看一個數字。

2026-08-01 07:30