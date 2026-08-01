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金大砸240萬打造無障礙校園 電梯、坡道全面升級 特教生上課更方便

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學獲教育部補助240萬元，啟動「校園無障礙環境改善計畫」，將針對校內教學大樓、宿舍及公共空間進行整建，全面優化無障礙設施，圖為相關人員進行會議討論。圖／金大提供
國立金門大學獲教育部補助240萬元，啟動「校園無障礙環境改善計畫」，將針對校內教學大樓、宿舍及公共空間進行整建，全面優化無障礙設施，圖為相關人員進行會議討論。圖／金大提供

國立金門大學獲教育部補助240萬元，啟動「校園無障礙環境改善計畫」，將針對校內教學大樓、宿舍及公共空間進行整建，全面優化無障礙設施，打造更友善、更便利的校園環境。

金門大學表示，近年隨著多元入學管道推動，校內特殊教育學生人數逐年增加，學校也持續投入資源改善學習與生活環境，希望讓學生不因身體限制而影響求學權益。此次獲教育部補助240萬元，將優先改善學生平時最常使用的教學區及宿舍區，讓校園動線更加順暢、安全。

此次改善內容包括升級無障礙電梯系統、改善坡道平整度、更新無障礙廁所設備，並增設更清楚的引導標示，希望從進入校園、上下課到住宿生活，都能讓有需求的學生更自在、更獨立地移動，不必因環境設施受限而增加困擾。

金大學務長董燊表示，打造無障礙校園，不只是改善硬體設備，更代表學校對教育平權與人文關懷的重視。每位學生都應享有公平的受教權，透過這筆補助，將進一步提升校園空間的可及性，讓特教生無論上課、參與活動或日常生活，都能更加安心。

董燊也透露，教育部去年到校訪視時，學務處與總務處便依委員建議盤點校園環境，提出整體改善規畫，經教育部審查後核定補助240萬元，讓學校得以加速推動無障礙設施改善。

除了看得見的硬體升級，金大也同步強化身心障礙學生資源中心服務，包括提供個別化支持計畫（ISP）、課業輔導、生活協助人員媒合及心理諮商等多元協助，希望透過硬體與軟體雙軌並進，打造真正包容、多元的學習環境，讓每位學生都能在沒有障礙的校園中安心成長、發揮潛力。

國立金門大學獲教育部補助240萬元，啟動「校園無障礙環境改善計畫」，將針對校內教學大樓、宿舍及公共空間進行整建，全面優化無障礙設施，打造更友善、更便利的校園環境。圖／金大提供
國立金門大學獲教育部補助240萬元，啟動「校園無障礙環境改善計畫」，將針對校內教學大樓、宿舍及公共空間進行整建，全面優化無障礙設施，打造更友善、更便利的校園環境。圖／金大提供

校園 特教 電梯 金門大學

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