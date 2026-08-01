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高為元赴美選校長 中研院士朱敬一：這麼不要臉的校長 值得發動個學運

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選。圖／清大提供
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選。圖／清大提供

清華大學校長高為元去年通過續任投票僅3天後，即赴美參與美國夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，未獲錄取。昨天消息曝光，引起討論。中研院院士朱敬一昨晚在臉書發文，「這麼不要臉的校長，值得發動個學運」，未點名指涉對象。

高為元去年3月17日獲清大教授、副教授過半投票同意續任，任期自今年5月1日至2030年4月30日。不料卻傳他在通過續任投票3天後，即參與夏威夷大學馬諾阿分校（ＵＨ Ｍānoa）校長決選，讓清大師生錯愕不已。

朱敬一昨晚在臉書發文，他說，有些人提到「美國學術市場都是如此」，這個論述有些扭曲性的簡化，值得釐清一下。他絕對了解人才市場的競爭與流動，不會訴諸狹義的「忠誠」。

朱敬一舉例，看看美國的例子：Harold Shapiro 1980-1988原本是U Michigan的校長，1988被挖去Princeton U做校長。在原職待了兩個任期，實踐了原來就職時的呈諾。這種任期將滿的騎馬找馬，沒有問題。這與「才上任就找新位子」，截然不同。

他說，Gerhard Casper 1988-1992任芝加哥大學副校長，1992被Stanford 挖去做校長。不論實質上或道義上，副校長的commitments更小，需要交待的，比較是「對校長」的承諾。

朱敬一表示，一般教授騎馬找馬，commitments更少。比較放不下的是指導到一半的研究生。簡言之，首長與輔手拘束不同，陽春教授拘束更少。

他說，所以，「上任幾天」是關鍵之一；機關首長對機關的commitment是關鍵之二。這些，都與「台美文化差異」無涉，不要扯遠了。在人才市場騎馬找馬不是不可以，但是市場是人的組成，市場裡還是有文化、有承諾、有做人的基本原則。

李登輝女兒、李登輝基金會董事長李安妮留言，「看不下去ㄛ！院士您來發動必定有相當的能量與跟隨者。 Trustworthy」，朱敬一回以「想林青霞來發動，更好」，李安妮回覆「無言」。

朱敬一 中研院 學運 清華大學

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