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走進世界頂尖實驗室 陽明交大電機系學生赴北加州實習2個月

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大電機系師生拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組，並邀請多位灣區校友分享矽谷求學、研究及職涯發展經驗。圖／陽明交大電機系提供
陽明交大電機系師生拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組，並邀請多位灣區校友分享矽谷求學、研究及職涯發展經驗。圖／陽明交大電機系提供

為培育具備國際視野與前瞻研究能力的未來科技人才，國立陽明交通大學電機工程學系今年暑假遴選優秀大三、大四學生，推動「北加州頂尖大學暑期研究實習暨企業參訪計畫」，安排學生前往史丹佛大學、加州大學柏克萊分校等世界頂尖實驗室，實際參與為期兩個月的研究計畫。

陽明交大電機系表示，本次研究主題涵蓋人工智慧與機器人、IC設計、衛星通訊、生物微機電系統（BioMEMS）及粒子物理實驗等前瞻領域，希望透過沉浸式研究訓練，讓學生提早接軌國際研究環境與全球科技發展。

參與加州大學柏克萊分校實習的學生，分別投入人工智慧機器人、生物微機電系統、感測器及IC設計等研究領域。於Berkeley Sensor & Actuator Center（BSAC）從事BioMEMS與類比IC電路研究的張倍瑚表示，BSAC匯聚來自電機、機械、生醫等不同領域的研究團隊，在這裡，IC電路設計不再只是電路設計，而是與BioMEMS、生醫感測等技術結合，也更了解未來半導體產業所需具備的跨領域能力。

從事人工智慧機器人研究的林沅霆則表示，美國實驗室高度重視自主學習與研究自主，學生必須自行規劃研究進度、主動與指導教授討論問題，並對研究成果負責。也體會到跨出舒適圈、主動學習與積極溝通，是投入新領域研究不可或缺的能力。

前往加州大學戴維斯分校從事衛星通訊研究的學生李佩諠則分享，國外頂尖實驗室與國內研究文化不同。在美國，研究往往是從沒有標準答案的問題開始，研究團隊鼓勵每個人主動提問、勇於挑戰既有想法，也讓自己從過去著重解題，逐漸轉變為嘗試提問、創造新知。

除了深入頂尖實驗室外，陽明交大電機系也安排學生實地走訪矽谷重要機構與企業。陽明交大電機系主任方凱田表示，希望透過制度化的海外研究實習，讓學生提早進入世界級研究環境，與國際優秀人才共同學習。

方凱田說，希望培養的不只是具專業能力的工程師，也是具備國際視野、跨領域整合及創新思維的未來科技人才。透過海外研究實習與企業交流，學生不僅能拓展研究視野，更能建立與世界接軌的能力與自信。

陽明交大 電機系 實驗室

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