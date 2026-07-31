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清大校長高為元續任後赴美選校長挨批 學界曝「行之有年」：藉此提升身價

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選。聯合報系資料照
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選。聯合報系資料照

國立清華大學校長高為元今年5月1日展開第二任任期，但今被揭露，高於第二任期上任後，隨即赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發校內譁然。學界則評析，國外此狀況已行之有年，確實有人靠選他校校長提升身價；但也有前校長呼籲，應該藉此事省思國內大專校院校長的困境。

前考選部政次、台師大名譽教授李隆盛表示，此舉在國外還算常見，在於學者視高教如同也是開放的就業市場，過去也聽聞過，有國外大學的行政人員來台灣的大專校院選校長，就是靠選其他學校校長來提升身價。

李隆盛指出，且海外市場更大，有學者將換學校當作如同換公司跳槽。但以國內而言，確實文化、國情不同，且也要看該校長的任期狀況，如果是在任期尾端提前佈局換校，比較能接受；如果還在任期前、中段，則確實會傷害到學校師生的情感。

一位國立大學前校長表示，台灣清大的排名其實遠高於馬諾阿分校，但人做出這樣的選擇，一定有他的理由。外界關心大學教授留才攬才，教授級還可以透過彈性薪資等，以各種名目加給，但很少人想到大學校長的情況更嚴峻，薪資與歐美相差四、五倍甚至十倍，又沒有一件事可以如國外頂尖大學一般自主，「大學如同教育部的派出所，用低薪僱一個所長。」

該名前校長指出，台灣頂尖大學的校長遴選委員會，都會到海外找人是否願意歸國參與遴選，「美國哥倫比亞大學的院長、新加坡國立大學的院長，我們都邀請過了，但沒有人願意遞件。」外界當然可以說高為元既然選上校長就不要三心二意，但外界沒看到，他當年遞件了、也做了一任，如今想走了，而對台灣校長職不屑一顧的比比皆是。希望國內還能就此事，好好思考大專校院的各項問題。

高教工會研究員陳柏謙則表示，清大校內設有校長解任程序，若有重大事由，可由校長同意權人三分之一以上連署，向校務監督委員會提出去職案事由及說明，啟動投票程序，代表校內教師若非常不滿，可以啟動程序嚇嚇校長。

但陳柏謙也建議，大學校長還是要認知到自己要為學校、教職員工生負責，當校長造成校內極大的不信任時，很多學校沒有任何機制可以課責，應有更多大學建立機制，讓教職員工生能如實反映。

清大 清華大學 校長 美國

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