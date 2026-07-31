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靜宜大學新任校長就職 楊昭順接任打造AI、跨域與永續新世代大學

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
靜宜大學舉行第13任校長就職感恩彌撒暨交接典禮，由楊昭順（右）正式接任第13任校長。圖／靜宜大學提供
靜宜大學舉行第13任校長就職感恩彌撒暨交接典禮，由楊昭順（右）正式接任第13任校長。圖／靜宜大學提供

台中靜宜大學今天由現任學術副校長楊昭順接任第13任校長，校方同步透過線上直播「就職感恩彌撒暨交接典禮」，讓全球靜宜校友與姐妹校一同見證；楊昭順表示，未來將傳承主顧修女會創校精神，以「全人陶成、服務利他、國際共榮、追求真理、永續地球」五大方向，面對少子女化與AI科技浪潮，將靜宜打造成兼具跨域能力與永續發展的新世代大學。

靜宜大學表示，就職典禮由天主教會祝福禮揭開序幕，由校牧楊安仁神父主禮，董事長蘇耀文主教宣讀聘書並完成印信交接。主顧修女會修女馬玉潔特別傳遞象徵學校使命的「主顧聖母像」，楊昭順隨後正式宣誓就任第13任校長，並接受覆手派遣禮。

蘇耀文主教指出，靜宜大學創立70年來，延續創辦人蓋夏姆姆「難行，要行」的堅韌精神及「進德修業」校訓，在師生努力下展現卓著辦學成果，近年更在《泰晤士高等教育》世界大學影響力排名中，於「優質教育」與「減少不平等」兩項指標勇奪全台第一。蘇主教特別感謝卸任校長林思伶4年來的奉獻，並期許新任校長楊昭順帶領靜宜邁向更美好的未來。

卸任校長林思伶特別致贈由書法家陳志聲揮毫的墨寶「靜宜七十迎璀璨、弘毅百年耀輝煌」給新校長，象徵靜宜創校70周年及主顧修女會來台服務逾百年的重要里程碑，並感謝董事會與全體師生的支持陪伴。

新任校長楊昭順表示，面對少子女化衝擊與高教環境變遷，楊昭順強調，靜宜大學將持續強化產學合作、特色發展與社會影響力；未來將以「參與式學習」為核心，全面推動教育創新、跨域學習、國際交流及永續發展，落實「與人同行中成為人」的教育理念，培育兼具專業、國際視野與社會責任的新世代人才。

楊昭順強調，靜宜大學以天主教全人教育為根基，持續深化「參與式學習典範大學」特色。他引述教宗方濟各「願祢受讚頌」及教宗良十四世「偉大的人類」兩份通諭指出，在人工智慧快速發展的數位時代，學校將以通諭精神為指引，推動永續發展、教育創新及AI應用。

靜宜大學董事、主顧修女會修女馬玉潔（左）傳遞象徵靜宜大學使命的「主顧聖母像」。圖／靜宜大學提供
靜宜大學董事、主顧修女會修女馬玉潔（左）傳遞象徵靜宜大學使命的「主顧聖母像」。圖／靜宜大學提供

靜宜大學舉行第13任校長交接典禮，全體與會貴賓共同見證學校重要時刻。圖／靜宜大學提供
靜宜大學舉行第13任校長交接典禮，全體與會貴賓共同見證學校重要時刻。圖／靜宜大學提供

靜宜大學

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