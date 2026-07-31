騎驢找馬？高為元續任投票過關3天就赴美選校長 清大教授怒：誠信問題

清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，卻傳出投票通過僅3天後即赴美角逐國外大學校長。清大資深教授重批「想要腳踏兩條船」，質疑高既承諾續任4年，爭議關鍵不在違法與否，而是誠信；高為元本人未回應。

高為元去年3月19日獲校內教授、副教授過半數同意續任，續任任期自今年5月1日起至2030年4月30日。不過卻傳出高為元在通過續任投票僅3天後，即赴美參與美國夏威夷大學馬諾阿分校（UH Mānoa）校長決選，最終落選，引發部分教授及外界質疑其「騎驢找馬」。

清大資深教授接受本報訪問重批，這不是第一次清大被當作「踏腳石」，但卻是第一次看到現任校長「想要腳踏兩條船」。高為元既然尋求續任並獲校內支持，就代表對清大未來4年有所承諾，如今才剛展開第二任期便赴海外爭取另一個校長職位，問題不在是否違法，而是「誠信」。

對於清大聲明稱，高為元參與國外校長遴選是「個人決定」，教授更直言「超級可笑，也是可恥」，反問難道學校還會支持校長「騎驢找馬」？並認為應追究究竟是誰示意發出這份聲明。

該教授也將矛頭指向校長遴選制度，認為此次爭議凸顯現行制度問題。他表示，國外著名大學多由具有治理責任的常設董事會或理事會遴選校長，反觀國內每次臨時成立遴選委員會，未必具有治理大學的專業與高度，遴選後也不必為人選負責。

教授批評，近似「校長民選」的制度，最後可能只選出四面討好的人選；清大讓一名誠信遭質疑的校長獲得續任，「要不是遴選委員會有問題，就是遴選制度有問題」，參與遴選及投票的教授都應重新檢視。

校方聲明表示，高為元任內持續投入校務發展，各項重大計畫均按進度推動，包括成立傑出人才發展基金、推動清華科技園，今年校慶募款金額創下新高，QS世界大學排名也提升至全球第142名，目前仍持續推進清華未來基金及科技園後續發展等重要工作。