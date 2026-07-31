國立大專3校交接 鄭英耀勉大學發展特色不須複製

教育部長鄭英耀今天見證3所國立大專新卸任校長交接，他勉勵在AI（人工智慧）的新時代，要善用科技治理，發展各校自己的特色，「台灣的大學不需要彼此複製。」

教育部今天舉辦聯合交接典禮，在鄭英耀的監交下，國立體育大學、金門大學、台南護理專科學校3校完成新任、卸任校長交接，另有政治大學、台中教育大學、屏東大學、屏東科技大學4校校長續任。

鄭英耀致詞時，給予各校校長誠摯的感謝與祝福，並說「教育是一場沒有終點的接力賽」，即便是卸下職務，也是留下深遠的教育典範和寶貴的辦學經驗。

鄭英耀提到，世界正快速進入到人工智慧的新時代，AI正在改變知識的產生、人才的培育，以及大學的治理模式。校長應善用AI科技，推動創新校務治理，透過智慧分析與數據決策，提升行政效率、優化教學支持、強化學生學習輔導，同時也要建立完善的AI治理與倫理機制，讓科技始終服務教育，而不是取代教育。

鄭英耀期待每一所大學都能發展屬於自己的特色，「台灣的大學不需要彼此複製」，而是要在各自的優勢上持續深耕，建立更具國際辨識度的辦學品牌。

鄭英耀強調，特色就是競爭力，卓越來自長期的堅持與累積。面對全球產業快速轉型，高等教育更要與國家發展緊密結合，從人工智慧、半導體、智慧製造、生醫科技到淨零永續等關鍵領域，大學都肩負著培育未來人才的重要責任。