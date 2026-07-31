清大校長高為元任內赴美選校長 教育部：無違反規定

國立清華大學校長高為元今年5月1日展開第二任任期，自由時報今天報導，高為元於第二任期上任後，隨即赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發校內譁然。對此，教育部表示，高為元參加國外大學校長遴選，無違反相關人事法規規定。

高為元出任校長第一任期於2022年起始，當年4月從前校長賀陳弘手中接過印信，宣誓掌舵百年名校清華大學。高為元多年來在美國求學、工作，後至香港任教，海外經驗豐富；高作風洋派、注重儀表，當年在於平均年齡超過60歲、多數出身原校的國立大學校長群中脫穎而出，讓外界耳目一新。

清大於去年啟動高為元第二任期續任程序，後由同意權人投票通過續任，第二任期為今年5月起至2030年4月。但今遭媒體揭露，高為元步入第二任期後，上任後沒過幾天，即以候選人身份赴美參與美國夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，並於5月4日在馬諾阿分校舉行校園論壇。

高最終落選，但此消息已傳回清大校內。學界人士表示，高為元此舉雖然沒有違法，但可能已經傷透了清大師生的心，且清大是國內的頂尖大學，也頗具國際聲望，通常校長都會盡力爭取第二任期並且「做好做滿」，才進入第二任期就又赴海外參與遴選，可說相當罕見。