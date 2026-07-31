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清大校長高為元續任後3天赴美選校長挨批 校方說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選。聯合報系資料照
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選。聯合報系資料照

清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即赴美參與國外大學校長遴選，引發部分教授質疑「騎驢找馬」、無心治校。清大今發聲明強調，參與遴選屬個人生涯規畫，未影響校務推動。

高為元去年3月19日獲校內教授、副教授過半數同意續任，續任任期自今年5月1日起至2030年4月30日。不過卻傳出高為元在通過續任投票僅3天後，即赴美參與美國夏威夷大學馬諾阿分校（UH Mānoa）校長決選，最終落選，引發部分教授及外界質疑其「騎驢找馬」。

校方聲明表示，高為元任內持續投入校務發展，各項重大計畫均按進度推動，包括成立傑出人才發展基金、推動清華科技園，今年校慶募款金額創下新高，QS世界大學排名也提升至全球第142名，目前仍持續推進清華未來基金及科技園後續發展等重要工作。

針對有教授質疑高為元經常不在學校、頻繁出國，校方也澄清，高為元每年出國約5至6次，幾乎都是校務行程，包括率團參與創新創業交流及海外攬才，個人旅遊安排相當少，每年出國天數約20多天，與國內其他大學校長相比並無特別頻繁，且校級會議及校務會議幾乎都由他親自主持。

高為元於2022年5月1日接任清華大學校長，因長年旅居海外及任教國外大學，領導風格較為國際化，除開設校長課程外，也曾參與校園路跑等活動。不過，有校內人士觀察，高為元在去年完成續任後，較少出席校內公開活動；此外，他曾邀請藝人林青霞擔任畢業典禮致詞嘉賓，也曾引發部分師生批評與討論。

清大 赴美 校長

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