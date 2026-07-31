南應大學生作品展現深度與價值 獲紅點設計4項大獎

2026年紅點品牌暨傳達設計大獎公布得獎名單，台南應用科技大學視覺傳達設計系獲4項紅點設計獎（Red Dot Winner），得獎作品涵蓋品牌設計與識別、包裝設計、介面與使用者體驗設計及插畫四大類別，「展現學生扎實的設計實力與創新能力」。

視覺傳達設計系主任陳黎枚表示，獲獎作品都從台灣在地文化、生活經驗與創新科技出發，以不同設計媒介回應社會議題，展現設計文化深度與實踐價值，也呈現學生紮實設計能力。學生從地方文化、生活觀察到科技應用，都能以設計提出自己的觀點，並轉化為具國際競爭力的作品，這也是視傳系多年來持續深耕文化研究、設計實踐、跨域合作與國際交流的教學成果。

他說，贏得品牌設計與識別類別獎的「南瀛港痕」，以台灣西南沿海倒風內海四大消失港口為主題，透過品牌識別、風鈴、郵票及文創商品等設計，重新詮釋地方歷史文化，讓逐漸消逝的港口記憶再次被看見。林宏澤老師指導學生蕭慈雅、陳湘儀、楊佩宸、葉芳宜及黃昱潔完成。

南應大學生作品「南瀛港痕」獲紅點品牌暨傳達設計大獎。圖／視傳系提供

南應大學生作品「南瀛港痕」獲紅點品牌暨傳達設計大獎。圖／視傳系提供

「裡麵有風」獲包裝設計類獎，以台灣颱風天生活情境為靈感，將強風吹拂所造成的動態感融入泡麵包裝設計，趣味性的視覺語言與故事性，展現台灣獨特的生活文化。設計團隊廖益聖、賴又甄、陳玉慧及江宜蓁，陳黎枚老師指導。

南應大學生作品「裡麵有風」獲紅點品牌暨傳達設計大獎。圖／視傳系提供

南應大學生作品「裡麵有風」獲紅點品牌暨傳達設計大獎。圖／視傳系提供

「魚韻鎏轉」獲介面與使用者體驗設計類獎，結合轉盤動畫與手機互動技術，讓觀者透過操作體驗魚類游動的動態效果，並搭配魚類手冊與知識小卡，兼具互動性與教育推廣功能。設計團隊陳宜葶、李語芯、孫嘉妤及鍾華映，陳聖智老師指導。

南應大學生作品「魚韻鎏轉」獲紅點品牌暨傳達設計大獎。圖／視傳系提供

南應大學生作品「魚韻鎏轉」獲紅點品牌暨傳達設計大獎。圖／視傳系提供

插畫類得獎作品「繡光」源自南應大執行教育部大學社會責任（USR）「消失的針線－刺繡技藝傳承與記憶延伸」計畫，以台南百年「府城光彩繡莊」的生命故事為核心，結合刺繡工藝、繪本創作與NFC互動技術，呈現傳統工藝的人文價值與當代創新，也展現設計教育結合地方文化傳承的成果。王聖文老師指導學生劉語喬、黃煜俸、楊蕎茵、黃薰嫺及薛淇云完成。