婆媽口耳相傳神祕菜餚面臨失傳 首篇「嘉義薄荷雞」碩士論文誕生揭秘

曾因電視劇「華麗計程車行」爆紅的嘉義在地料理「薄荷雞」，走進學術研究領域。國立中正大學電訊傳播研究所碩士生吳桂芳，費時2年多，以「嘉」的味道：嘉義北部地區的薄荷雞飲食文化為題，完成論文，通過口試，成為國內首位以薄荷雞為專門研究主題的研究生。

薄荷雞滋味如何？有老饕說，剝開雞肉冒出清雅薄荷與風土氣味，咬下去雞肉流汁，雛雞嫩度特別鮮甜，吃膩肉質搭配薄荷，麻油、薑片溫熱，遇上土薄荷的涼意，剛好達到某種從未感受過的寒躁中和。薄荷雞流傳嘉縣北部（山區）大林、民雄、溪口、新港等鄉鎮，長年多靠家庭婆媽之間口耳相傳，因製作工序繁複、耗時費工，近年面臨失傳危機。

吳桂芳表示，外婆溪口鄉人，從小返鄉，餐桌上總少不了這道料理。直到長大離家求學後，才驚覺「出了嘉義，幾乎沒有人聽過薄荷雞」，因此萌生研究念頭。論文研究歷時2年多，走訪在地居民、餐廳廚師與辦桌業者，進行田野調查與訪談。研究發現，薄荷雞最早與地方薄荷種植及農村「撿惜」文化有關，農家會利用挑剩薄荷葉入菜；後來逐漸與神明聖誕、節慶祭祀結合，成為具有家庭與團圓象徵意義的歲時料理。

吳桂芳指出，傳統薄荷雞需經過乾煎、蒸煮等多道程序，備料繁瑣，通常得花1到2個小時才能完成。過去多在家族聚會、節慶宴客時製作，如今雖有少數店家提供，但大多需要提前預訂。她強調，這道菜真正珍貴之處，不只是味道，而是承載家庭關係、地方認同與離鄉遊子的情感記憶。

全雞象徵「全家」團圓，嘉北（山區）特有土薄荷品系，讓薄荷雞逐漸成為地方飲食的重要象徵。許多鄉民提到「想吃薄荷雞」，往往意味著對家鄉、家人與過往生活情境的思念。吳桂芳觀察，薄荷雞近年正從家庭私領域逐漸走向公共飲食場域，例如市場熟食、辦桌宴席與地方餐廳。雖然形式改變，但其家庭情感與地方記憶並未消失，反而透過新的消費與宴席文化被持續傳承。

值得一提的是，薄荷雞曾因電視劇「華麗計程車行」受到觀眾注意。原著作者陳俊文回憶，編劇林佳慧當年詢問這道菜的由來，他提到自己小時候因氣管不好，父親曾特地向民雄親戚訂製薄荷雞補身體。編劇聽完後覺得「很有趣、很接地氣」，便將其寫入劇本並貫穿全劇。吳桂芳希望透過論文研究，為嘉北地區珍貴地方飲食文化留下完整紀錄，讓這道隱藏在家庭餐桌上「嘉義專屬美味」，有機會被更多人認識與延續。

曾因電視劇「華麗計程車行」爆紅的嘉義在地料理「薄荷雞」，走進學術研究領域。圖／吳桂芳提供

國立中正大學電訊傳播研究所碩士生吳桂芳費時2年多，以嘉義北部地區的薄荷雞飲食文化為題，完成論文，通過口試，成為國內首位以薄荷雞為專門研究主題的研究生。圖／吳桂芳提供

國立中正大學電訊傳播研究所碩士生吳桂芳（左二），費時2年多，以「嘉」的味道：嘉義北部地區的薄荷雞飲食文化為題，完成論文，通過口試，成為國內首位以薄荷雞為專門研究主題的研究生。圖／吳桂芳提供