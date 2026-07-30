中山醫大新舊校長交接 新校長林俊哲提出五大治校方向

中山醫學大學今（30）日上午舉行第16屆校長交接典禮，由副校長林俊哲接任校長，提出「人才領航、精實治理、凝聚共識、卓越研究、實踐責任」五大治校方向，期盼帶領中山醫大持續提升教學、研究及國際競爭力。

中山醫大指出，林俊哲是中山醫大醫學系校友，也是消化內科專科醫師，曾任醫學系主任、醫學院長、附設醫院教學副院長及副校長，兼具臨床、教學與研究經驗，2023年獲選中山醫大傑出校友。

中山醫大董事長周英香感謝卸任校長黃建寧6年來帶領學校穩健發展，創下泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力排名SDG3「良好健康與福祉」全球第23名佳績，期許林俊哲承先啟後，再創高峰。

林俊哲表示，將秉持「穩定治理、學術卓越、社會責任」三大核心價值，推動「人才領航、精實治理、凝聚共識、卓越研究、實踐責任」五大方向；大學校長應扮演「改革者、開創者、連結者」的角色，強化大學與社會的連結。

卸任校長黃建寧表示，任內面對疫情、高教環境變遷及AI浪潮等挑戰，仍完成校務及系所評鑑，並在數位教學、研究發展、國際交流及永續治理等面向獲得豐碩成果，感謝全體教職員生支持，祝福新團隊帶領中山醫大邁向新里程。

中研院長陳建仁、教育部政務次長劉國偉及台中市副市長賴淑惠出席交接典禮，皆肯定中山醫大在醫學教育、研究及人才培育的成果，期許中山醫在新任校長的帶領下，持續深化科研、AI教育、跨域合作及國際交流，培育更多兼具專業能力與人文關懷的醫療人才。