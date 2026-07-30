中大推學生跨國築夢計畫 與日本洗足音樂大學打造校園導覽遊戲App

國立中央大學國際事務處自2025年起推動「學生跨國合作築夢計畫」，計畫邁入第二屆，今年由來自資工、資管、經濟、財經、光電系共8名學生參與，自主開發結合校園導覽與擴增實境（AR）技術的遊戲 App 「咚谷粒」，並攜手日本洗足學園音樂大學，共同完成遊戲音樂與音效製作，展現跨國協作的成果。

「咚谷粒」名稱源自日文「松果」的發音，呼應中央大學校園中隨處可見的松鼠與松果意象。學生團隊以此為靈感，打造融合校園生態、實境探索與互動體驗的導覽遊戲，讓玩家透過遊戲重新認識校園每一個角落。

遊戲中的配樂與音效，則由洗足大學音樂音響設計系老師上倉紀行率領十餘位學生共同創作，依據不同場景量身設計音樂與音效，讓校園導覽兼具沉浸感與藝術氛圍。

7月27至29日，中大學生團隊前往日本洗足音樂大學參訪，首次與合作團隊實體見面，分享遊戲開發成果與交流技術經驗，洗足大學師生首次試玩後皆給予高度肯定。上倉紀行也介紹遊戲配樂與音效製作過程，並將中央大學校歌重新編曲融入遊戲，成為本次合作的一大亮點。

此外，洗足音樂大學國際處安排校園導覽，帶領學生參觀音樂廳、專業錄音室、媒體製作教室及館藏全球僅約80台的 Steinway & Sons 限量鋼琴（No. 20），讓學生深入了解音樂製作、遊戲音效與影音創作流程，拓展跨領域學習視野。

主導本次計畫的副國際長王聖翔表示，此次合作以中央大學校園文化為核心，結合學生創意、科技應用與音樂藝術，透過跨國協作打造兼具教育與文化特色的創新成果，也拓展學生國際視野。