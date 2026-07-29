旺宏金矽獎頒獎 清華、陽交大奪設計組金獎…吳敏求勉年輕世代開創未來

國內電子電機相關系所的奧斯卡金像獎「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」近日舉行頒獎典禮，清華大學、陽明交大分別奪得設計組評審團金獎；應用組評審團金獎則由逢甲大學、彰化師範大學獲得，其中彰師大團隊另拿下新手獎，單一隊伍抱回總獎金70萬元。旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求勉勵學生持續展現科技創意，共同開創台灣未來。

國科會主委吳誠文表示，AI崛起凸顯半導體的重要性，台灣憑藉科技實力創造經濟成長奇蹟，未來除持續維持製造優勢，更應整合應用、系統與材料設備，建立完整科技生態系，強化自主創新與國際競爭力。

吳敏求表示，今年參賽作品緊扣科技趨勢，展現台灣年輕世代的創新能量；旺宏金矽獎不僅提供交流平台，也讓優秀創意持續發光，期勉學生以科技創新共同開創台灣未來。

旺宏金矽獎為國內規模最大、歷史最悠久的半導體學生競賽，本屆吸引全國33所大專院校、274隊近千名師生參賽，女性參賽率17.1%創新高；今年除AI作品踴躍，今年更新增「異質整合」競賽類別，聚焦先進封裝等前瞻技術。

彰化師範大學團隊以「中控式Wi-Fi三鏈路冗餘傳輸之無縫漫遊策略」奪得應用組金獎暨新手獎，透過中央控制器、三網卡與硬體分流技術，解決智慧工廠連線延遲問題，提升機器人與無人搬運車運作效率，未來可望應用於遠端醫療及無人機巡檢等領域。

逢甲大學團隊以「基於跨模態語意關聯之半導體精密檢測與分析技術」獲應用組金獎，開發AI檢測系統，不僅能找出晶片瑕疵，更能分析原因並提出建議，將檢測時間由2至4小時縮短至2至3分鐘，大幅提升半導體檢測效率與品質。

清大團隊以邊緣AI影像生成設計的Transformer擴散模型處理器晶片獲設計組金獎，可降低AI影像生成的記憶體與頻寬需求，讓使用者輸入文字即可快速生成高品質影像，減少對大型資料中心的依賴。

陽明交大團隊以「應用於112/224 Gb/s超高速有線接收機之DSP架構設計」獲設計組金獎，透過優化處理器架構與高平行度設計，提升AI資料中心GPU間高速資料傳輸的速度與可靠性。

應用組金獎暨新手獎彰化師範大學團隊展示可用於智慧工廠的「中控式Wi-Fi三鏈路冗餘傳輸之無縫漫遊策略」作品。圖／旺宏提供

為解決晶片製程日益微縮、品質要求不斷提昇挑戰，逢甲大學團隊開發「基於跨模態語意關聯之半導體精密檢測與分析技術」勇奪應用組評審團金獎。圖／旺宏提供

提昇AI模型訓練資料傳輸速度，陽明交通大學團隊作品「應用於112/224 Gb/s 超高速有線接收機之DSP架構設計」榮獲設計組評審團金獎。 圖／旺宏提供

旺宏電子董事長吳敏求親自體驗成功大學團隊研發裝置空手抓取物品感受觸覺回饋。

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