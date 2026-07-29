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破解月桃葉抗老關鍵 中興大學研究成果登國際期刊
中興大學森林學系教授王升陽研究團隊研究，從台灣常見植物月桃葉片分離出奈米級細胞外囊泡（AZEVs），並首次證實其可透過改善粒線體功能、提升細胞能量代謝及維持皮膚屏障完整性，有效降低紫外線造成的皮膚光老化傷害，研究成果已刊登於國際期刊 BioFactors。
王升陽指出，紫外線（UVB）是造成皮膚老化的重要原因，會增加自由基（ROS）生成，也會破壞粒線體功能，進一步導致皮膚屏障受損，加速皺紋與老化形成，近年來，「植物細胞外囊泡」逐漸成為國際生醫研究的新興領域，但其如何影響人體細胞的能量代謝與皮膚修復機制，仍缺乏深入研究。
王升陽與研究團隊成員中興大學森林學系博士後研究員徐驀蓉、高雄醫學大學教授王惠君以及中國醫藥大學教授李孟修等，成功自台灣常見植物月桃葉片分離出奈米級細胞外囊泡進行研究。
團隊指出，月桃葉來源細胞外囊泡平均粒徑約150奈米，具有典型植物細胞外囊泡特徵，經紫外線照射的人類角質細胞實驗顯示，月桃葉來源細胞外囊泡可明顯降低活性氧累積、恢復粒線體膜電位，同時改善細胞存活率與傷口修復能力。
王升陽表示，這項研究最大的突破，不只是證明植物細胞外囊泡具有抗氧化作用，而是首次提出植物細胞外囊泡可能透過調節細胞能量穩態，達到修復皮膚與延緩老化的效果。這代表抗老化研究正逐漸從過去著重於清除自由基，進一步邁向「恢復細胞能量秩序」的新觀點。
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