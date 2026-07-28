涉歧視言論爭議…東海政治系切割柯羅 證實已畢業離台

東海大學政治學系今天發布聲明稿表示，烏克蘭籍男子柯羅今年7月畢業，目前已離境台灣，柯羅的言論及個人行為不代表政治系立場；同時強調反對任何歧視性言論與仇恨觀點。

烏克蘭籍男子柯羅日前發文提及社民黨台北市議員苗博雅時涉及歧視言論；苗博雅發文表示，柯羅享受台灣安全和民主自由卻濫用。

東海大學政治系今天發布聲明稿指出，柯羅曾就讀東海大學政治系，今年7月從東海大學畢業，經校內國際處確認，柯羅目前已離境台灣。

文中提及，柯羅在社群媒體上針對女性、多元性別及民意代表所發表的言論屬於個人言論與個人行為，絕不代表政治系立場。政治系一貫秉持平等、尊重與包容的核心價值，反對任何對特定性別、性傾向、性別認同、種族或國籍的歧視性言論與仇恨觀點。

文中指出，柯羅先前在校內就讀期間，遭控涉嫌偷拍女性及性騷擾等相關性別事件，校方均已主動介入處理，針對其不當行為進行相關性平教育與輔導。

文末提到，政治學的本質在於探討民主、人權、正義與多元社會的共存，任何否定他人基本人權之言行，均違背政治系的教育理念。東海大學政治系持續以實際行動捍衛自由平等價值。