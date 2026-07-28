興大研究月桃抗老關鍵 外囊泡修復肌膚提升細胞能量

國立中興大學森林學系研究團隊發現，台灣常見植物月桃的抗老關鍵，葉片分離出細胞外囊泡，可改善粒線體功能，提升細胞代謝以及維持皮膚屏障完整性，有效降低紫外線對皮膚傷害。

月桃為台灣本土植物，葉片常用來包粽子。中興大學森林系教授王升陽研究團隊今天發表最新研究，以月桃葉為研究對象，從葉片分離出奈米級細胞外囊泡（AZEVs），發現可有效降低紫外線造成的皮膚光老化傷害，研究成果刊登國際期刊 BioFactors。外囊泡也是近來流行的外泌體。

研究團隊包括中興大學森林學系博士後研究員徐驀蓉、高雄醫學大學王惠君教授以及中國醫藥大學教授李孟修。此項研究展示月桃葉來源細胞外囊泡可透過提升粒線體能量產生、抑制氧化壓力與強化皮膚屏障功能，有效保護角質細胞免受紫外線誘導的光老化傷害，並改善細胞存活率與傷口修復能力。

研究發現，外囊泡可活化多條與粒線體生合成及能量調控相關的重要訊息路徑，包括SIRT1、PGC-1α、AMPK及Nrf2等關鍵蛋白。外囊泡能恢復緊密連結蛋白（ZO-1、Occludin、Claudin-3）的表現，維持皮膚屏障完整功能，建立細胞與外界環境之間的防護機制。

王升陽提到，研究不僅證明植物細胞外囊泡具有抗氧化作用，更揭示植物細胞外囊泡可能透過調節細胞能量穩態（Energy homeostasis），達到修復皮膚與延緩老化的效果。這一發現代表抗老化研究從過去著重於清除自由基，邁向「恢復細胞能量秩序」的新觀點。

團隊提到，植物細胞外囊泡已被視為天然奈米載體的新興平台，可攜帶脂質、蛋白質、代謝物及RNA等活性分子。這類囊泡具有高生物相容性與低毒性，在再生醫學、藥物傳遞、天然活性成分研究及功能性保養品開發上具有深厚潛力。未來有望轉化為實際的醫療與美容應用。