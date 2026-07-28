中原大學國際量子教育 菲律賓T.I.P.教師來研習量子演算、人工智慧

中原大學量子資訊中心今日至30日辦理「2026 Training Program on Quantum Computing and its Advanced Applications」，並安排菲律賓技術研究院（T.I.P.）5位教師接受培訓，課程聚焦量子計算、量子機器學習及智慧能源應用，透過專題演講、模型建構與程式實作，引導教師探索量子科技在能源預測及電力系統最佳化上的應用。

課程由中原大學量子資訊中心主任（講座教授）張慶瑞專題演講揭開序幕，從量子科技的發展脈絡與應用趨勢切入，帶領參訓教師認識量子計算的核心概念，以及在複雜最佳化、人工智慧與跨領域研究中的發展潛力，為後續實作課程建立學習基礎。

中原大學智慧運算與大數據學士班教授陳志宇、智慧運算與大數據碩士學位學程教授黃琮暐，及量子資訊中心研究助理蘇政維擔任主要課程講師，帶領受訓教師理解如何把能源系統中的成本、需求與限制條件納入運算架構，從問題定義逐步進入量子演算法可處理的數學形式。例如模擬退火、數位退火及量子啟發式方法，比較不同求解工具處理能源最佳化問題時的效能與限制；並導入量子近似最佳化演算法，運用Python、IBM Qiskit或NVIDIA CUDA-Q等工具，實作從QUBO模型轉換為量子電路的流程。

中原大學表示，這次培訓結合量子演算法、人工智慧與智慧能源議題，透過理論講授與實際操作，協助國際教師建立量子計算的系統性知識及應用能力，展現中原大學推動量子科技教育的教學能量，同時深化與菲律賓T.I.P.的學術交流，為雙方未來在量子科技、智慧運算及跨域人才培育上的合作建立基礎。