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AI時代更需人文藝術 許和捷接掌南應大：發展台師、東海跨校合作

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學創意設計暨藝術學院前院長許和捷接任南應大校長，他表示高等教育不應只追求科技與製造能力，更要強化人文藝術。圖／東海大學提供
東海大學創意設計暨藝術學院前院長許和捷接任南應大校長，他表示高等教育不應只追求科技與製造能力，更要強化人文藝術。圖／東海大學提供

【編輯推薦】

台南應用科技大學舉行第13任校長交接典禮，東海大學創意設計暨藝術學院前院長許和捷接任校長。許表示，全球積極發展人工智慧（AI），但高等教育不應只追求科技與製造能力，更要強化人文藝術、美感教育及設計思維，未來將攜手台灣師範大學及東海大學，培育全方位人才。

交接典禮冠蓋雲集，立法院前院長王金平、東海大學校長張國恩、台師大校長宋曜廷及多名教育、文化、藝術界代表到場祝賀。王金平期許南應大善用AI拓展文化創意發展，張國恩則強調，AI無法取代職人精神，期待許和捷帶領南應大成為台灣重要的特色科技大學。

許和捷表示，他高度認同輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出「科技讓我們能打造更多東西，而藝術與設計決定我們為什麼要打造它，兩者共同形塑文明」的理念，科技能提升效率，但藝術與設計才能賦予科技方向、溫度與價值，文明的進步必須建立在人文關懷與創意之上。

許和捷指出，全球熱議AI改變世界的同時，高教的美術設計領域也在面臨轉型，既有百年名校加州藝術學院招生下滑即將熄燈，也不乏黃仁勳捐贈范德比大學打造藝術建築與設計學院的例子；科技不能偏離「以人文本」的核心價值，應該透過創意賦予科技靈魂。

許和捷認為，南應大是全國唯一設有藝術學院的科技大學，長年深耕文化創意、藝術設計、音樂、舞蹈、時尚、餐旅及生活服務等特色領域，未來將結合AI、數位科技與設計思維，推動跨域創新，並善用台南深厚的人文底蘊，成為南台灣文化創意與生活產業的重要人才培育基地。

他表示，重返曾任教近10年的母校擔任校長，內心充滿感恩，也深知肩負傳承與創新的責任，會秉持「教育生活化、生活教育化」的辦學理念，以「培育美感生活職人」為核心願景，聚焦AI、美感、永續、國際及地方創生五大發展主軸，整合教學、研究與產學資源。

東海 東海大學 台師大

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