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教評會委員具中國背景爆國安疑慮？陽明交大澄清：無利害關係

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陽明交通大學傳播研究所教評會因聘任具中國學術任職背景的學者擔任委員及主席，引發爭議。記者黃羿馨／攝影
陽明交通大學傳播研究所教評會因聘任具中國學術任職背景的學者擔任委員及主席，引發爭議。記者黃羿馨／攝影

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陽明交通大學傳播研究所教評會因聘任具中國學術背景的學者擔任委員及主席引發爭議。對此陽明交大回應，傳播所教評會依校內規定組成，相關案件與兩名委員均無利害關係，後續將依兩岸法規審慎處理。

陽明交大傳播所聘請中國教育部「長江學者」魏然擔任教評會委員；主席郭良文雖是陽明交大退休教授，但赴中國上海交通大學任教已7年，還曾為「光啟特聘教授」，外界質疑具中國學術背景的學者參與國立大學教師人事審議，涉及委員資格、主席產生程序、利益迴避及適法性等問題。

陽明交大傳播所7月22日召開視訊教評會，主席為郭良文；出席者包括社會與文化研究所教授林淑芬、傳播所副教授兼所長李峻德、傳播所副教授吳泰毅，魏然請假未出席。

據了解，魏然為美籍學者，現任香港浸會大學傳理學院副院長及講座教授，2009年度入選中國教育部「長江學者獎勵計畫」講座教授，2010曾任「長江學者」，目前已非長江學者。

郭良文2019年自陽明交大退休後赴上海交通大學任教，赴中任教前3年曾冠以「光啟學者」頭銜，目前也已非光啟特聘教授，但為表尊重，部分人士沿用過往稱呼。

陽明交大回應，本校傳播研究所教師評審委員會是依「教師評審委員會設置辦法」組成。因教授級推選委員人數不足，由所長依規定推薦校內外專長相近教授人選，經院長指定；主席則由委員互推產生。

郭良文教授曾任本校人文社會學院院長及傳播研究所所長，熟悉專業與所務，經委員推舉擔任主席；魏然教授則因具國際學術聲望、長期與本校傳播領域合作及具學術代表性，受邀擔任113至114學年度教授級推選委員，兩人任期均至今年7月31日止。

陽明交大強調，7月22日所教評會討論案件與兩位委員均無利害關係，魏然教授亦因故請假未出席。相關決議目前已送院教評會審議，對於涉及中方任職或學術合作，本校將依兩岸相關法規與主管機關指引，審慎評估與處理，確保各項人事審議之合法性與公正性。

陽明交通大學 陽明交大 國安 兩岸政策

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