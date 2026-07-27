中研院與宜蘭大學交流 聚焦海洋科學、無人載具

中央研究院24日與宜蘭大學深入交流關於海洋研究、無人載具及農業廢棄物再利用等，期望結合雙方研究能量，建立互補互利、長期發展的合作模式。

中研院今天發布新聞稿表示，院長陳建仁24日接待國立宜蘭大學訪問團，立法院前院長游錫堃、校長陳威戎率團來訪。雙方就海洋科學、人工智慧、無人載具、生質能源及人才培育等議題深入交流。

中研院表示，在海洋研究及此領域的人才培育方面，中研院臨海研究站具備海水引流、水產生物技術及海洋生態研究等條件，宜蘭大學則在生物資源保育及在地實作場域方面累積深厚基礎。雙方研議一同規劃研究課題，並評估共同指導學生，以及合作辦理海洋研究相關碩、博士學位學程或國際研究生學程的可行性。

在人工智慧與無人載具方面，目前宜蘭大學已與中研院資訊科學研究所合作，運用YOLO即時物件偵測技術，發展農業無人機應用。雙方討論結合資訊所及資訊科技創新研究中心在影像辨識、資料分析與資通安全等領域的研究專長，推動無人載具廣泛運用於農林、防災、智慧養殖等場域。

另外，今年7月初，中研院生物化學研究所、生物多樣性研究中心、宜蘭大學生物資源學院與蒙古科學院生物研究所已共同簽署合作備忘錄，建立長期合作機制，攜手推動生質能源研發與產製。

中研院表示，這次交流，雙方就農業廢棄物再利用、生質能源產製在地化及循環經濟交換意見。宜蘭擁有酒粕、特色農作剩餘物及畜牧廢棄物等充沛資源，未來可評估導入中研院研發成果，並運用宜蘭大學實作場域，就近在地將農業廢棄資材轉化為生質甲烷或其他再生能源。