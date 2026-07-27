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台科大攜手文曄科技開半導體AI應用課 業師指導

中央社／ 台北27日電
國立台灣科技大學和半導體電子零組件通路商文曄科技股份有限公司合開「半導體人工智慧商務應用」課程，不只學理論，也帶領學生了解晶片、軟體工具及多元趨勢，逐步培養半導體人工智慧（AI）商業應用能力。中央社／台科大提供
國立台灣科技大學和半導體電子零組件通路商文曄科技股份有限公司合開「半導體人工智慧商務應用」課程，不只學理論，也帶領學生了解晶片、軟體工具及多元趨勢，逐步培養半導體人工智慧（AI）商業應用能力。中央社／台科大提供

【編輯推薦】

台科大半導體電子零組件通路商文曄科技合開「半導體人工智慧商務應用」課程，期末由文曄科技10名業師授課並指導期末專案，讓修課學生學習將AI應用於產業、創造商業價值。

根據國立台灣科技大學今天發布新聞稿，因應人工智慧（AI）與半導體產業對跨域人才的需求，今年課程擴大開放電資學院、工程學院研究所學生選修，與機械工程系學生共同學習；課程涵蓋半導體產業鏈與發展趨勢、AI控制器、AI工具應用與上下游管理等主題，並依最新AI發展趨勢與產業案例滾動調整。

台科大機械系主任徐慶琪表示，文曄科技股份有限公司串聯半導體原廠與各類電子產品製造商，有豐富產業經驗，雙方共同規劃課程，讓學生從產業實務角度認識AI在半導體領域的應用，而不只學理論。課程介紹AI應用與發展核心知識，也帶領學生了解晶片、軟體工具及多元趨勢，逐步培養半導體AI商業應用能力。

徐慶琪說，企業直接參與課程最大價值，在於讓學生能將課堂所學理論基礎與技術工具，應用於產業情境並解決問題，課程中詳細介紹多種實務應用工具，機械系學生除可應用於半導體產業，也能延伸到機器人、生物醫學工程及機械製造產業等，對跨域發展相當有幫助。

文曄科技人資處經理周承諺表示，企業與大學共同開課最大價值在於縮短學用落差，讓人才培育真正接軌產業需求，半導體產業對人才的需求已不再侷限單一技術能力，而是希望具半導體知識、AI應用能力及商業思維的跨領域人才。

今年共15組學生完成AI產業應用研究專題成果發表，文曄科技提供4名修課學生暑期實習機會，得以提前進企業環境，參與產業運作與累積職場經驗，做好未來投入半導體與AI相關產業準備。

半導體 台科大 文曄

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