台科大攜手文曄科技開半導體AI應用課 業師指導

台科大和半導體電子零組件通路商文曄科技合開「半導體人工智慧商務應用」課程，期末由文曄科技10名業師授課並指導期末專案，讓修課學生學習將AI應用於產業、創造商業價值。

根據國立台灣科技大學今天發布新聞稿，因應人工智慧（AI）與半導體產業對跨域人才的需求，今年課程擴大開放電資學院、工程學院研究所學生選修，與機械工程系學生共同學習；課程涵蓋半導體產業鏈與發展趨勢、AI控制器、AI工具應用與上下游管理等主題，並依最新AI發展趨勢與產業案例滾動調整。

台科大機械系主任徐慶琪表示，文曄科技股份有限公司串聯半導體原廠與各類電子產品製造商，有豐富產業經驗，雙方共同規劃課程，讓學生從產業實務角度認識AI在半導體領域的應用，而不只學理論。課程介紹AI應用與發展核心知識，也帶領學生了解晶片、軟體工具及多元趨勢，逐步培養半導體AI商業應用能力。

徐慶琪說，企業直接參與課程最大價值，在於讓學生能將課堂所學理論基礎與技術工具，應用於產業情境並解決問題，課程中詳細介紹多種實務應用工具，機械系學生除可應用於半導體產業，也能延伸到機器人、生物醫學工程及機械製造產業等，對跨域發展相當有幫助。

文曄科技人資處經理周承諺表示，企業與大學共同開課最大價值在於縮短學用落差，讓人才培育真正接軌產業需求，半導體產業對人才的需求已不再侷限單一技術能力，而是希望具半導體知識、AI應用能力及商業思維的跨領域人才。

今年共15組學生完成AI產業應用研究專題成果發表，文曄科技提供4名修課學生暑期實習機會，得以提前進企業環境，參與產業運作與累積職場經驗，做好未來投入半導體與AI相關產業準備。