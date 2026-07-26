震後送暖！台師大緬甸學生返鄉教學 服務60名學童

為落實教育關懷與跨文化服務，國立台灣師範大學緬甸同學會學生團隊攜手社團法人華育國際文教協會，於7月14日至20日前往緬甸曼德勒華育學校暨學生中心，開展為期七天的「2026年緬甸華校返鄉教學服務計畫」。四位來自緬甸的留台師大學子，將在台所學的教育專業帶回家鄉，為約60位災後兒童與華校學生提供華語學習及多元課程陪伴。

2025年緬甸強震後，當地部分學童面臨學習中斷與生活不穩定的困境。為協助孩子重拾學習信心，台師大緬甸學生張嘉淇、尹以麗、孟繼圓、劉榮莉發起本次返鄉服務。考量當地學生中文程度差異，團隊規劃80%華語課程與20%多元活動（含英語歌唱、美勞、體育與衛生教育），並採「同一主題、兩種難度」設計。課程分為著重句型與口說的進階A班，以及以基礎認字為主的初學B班，由四人雙人搭配、輪流授課並每日檢討調整，讓每位孩子都能適性快樂學習。

公民教育與活動領導學系同學張嘉淇身為計畫負責人，分享當初發起的初衷時表示，聽聞當地孩子認真學習卻缺乏資源的現況後，心中滿是觸動，因而決定發起返鄉教學。「系上所學的活動設計、團體帶領與孩童引導，對我這次策劃與執行幫助非常大，讓我能把專業知識真正運用在家鄉現場。」她坦言服務過程雖面臨諸多變數與壓力，但與隊友即時調整、互相打氣，最終克服挑戰。「走完整段歷程，我更加確定，當初決定提案、回鄉教學，絕對是我做過最正確的選擇。」

華語文教學系學生劉榮莉則說，過去曾透過線上教學陪伴這群孩子，這次終於能面對面相處，看見孩子們寫日記、背唐詩、做剪紙與完成壁報的過程，充滿成就感。「當孩子問我：『老師，你們下次還會來嗎？』那一刻真的很感動。這次服務不只是我們陪伴他們成長，更是他們用最真誠的笑容和單純的心，讓我重新體會教育的價值。」

同為公領系學生的孟繼圓分享，這是她人生第一次站上講台授課，系上所學的團隊合作與活動帶領讓她備課更有方向。「雖然充滿挑戰，但孩子們純真的笑容和一句句『老師』，給了我滿滿的情緒價值與力量。」她也期許自己未來能做好更完善的備案，繼續陪伴家鄉孩子成長。

團隊成員尹以麗則表示，在台師大修習的課程讓她在班級經營與教學調整上更有信心。「看到孩子們積極參與、勇敢回答，所有付出都覺得非常值得。」她提及過程雖有許多變數，但團隊彼此鼓勵、保持彈性克服困難，這段經歷讓她重新認識家鄉，也更加珍惜能為家鄉貢獻的機會，盼未來有更多社會資源投入，讓家鄉的孩子擁抱更好的未來。

台師大表示，本次返鄉服務計畫不僅具體回應聯合國永續發展目標（SDGs）中的「優質教育（SDG 4）」、「減少不平等（SDG 10）」與「多元夥伴關係（SDG 17）」，更深刻展現了師大學子將專業知能轉化為社會實踐的行動力。

台師大緬甸同學會團隊說，這趟返鄉之旅並非終點，而是一個全新的起點。未來團隊期盼能持續深化台緬兩地的教育連結，將此服務模式滾動延續，建立更具系統性的教學與陪伴機制，讓來自台灣的愛與專業跨越海洋，持續點亮家鄉孩子的學習之路，陪伴他們勇敢擁抱美好的未來。

台師大緬甸同學會學生團隊攜手社團法人華育國際文教協會，前往緬甸曼德勒華育學校暨學生中心，開展為期七天的「2026年緬甸華校返鄉教學服務計畫」。圖／台師大提供