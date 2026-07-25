縮短城鄉數位落差 160名學童走進東海大學72小時AI沉浸學習

東海大學與游榮吉教育基金會去年發表「全台教育溫度計大調查」，報告發現許多偏鄉與弱勢學童正處於學習失溫狀態。為縮短城鄉數位落差，台中市政府去年安排120名偏鄉學童住進大學校園，展開72小時沉浸式AI STEAM課程學習，今年進一步擴大規模，邀請160名偏鄉及弱勢學童住進東海大學，營隊特別規劃AI課程，協助孩子縮短數位落差。

台中市數發局昨日再度攜手游榮吉教育基金會、東海大學，共同舉辦「2026 AI超人夏令營—哥倫布AI國際教育行動」，邀請台中市霧峰國小、新成國小、中正國小、永寧國小，新北市瑞平國小、大鵬國小，苗栗縣藍田國小及南投縣鳳凰國小等八所學校，共160名學童進入東海大學，展開AI、STEAM教育及自然探索等體驗式學習，讓孩子從生活中認識AI、從實作中拓展視野。

台中市副秘書長林谷隆指出，台中市政府自兩年半前即與東海大學攜手推動偏鄉AI教育，陸續展開「愛因斯坦AI偏鄉教育計畫」及「AI超人偏鄉教育計畫」；去年再獲游榮吉教育基金會加入，進行「教育溫度計」大調查，進一步掌握偏鄉學童的學習需求與資源落差，讓後續教育行動更加精準。

林谷隆說，今年再度讓160名學童走進大學，累計至今已有超過350名偏鄉及弱勢學童參與，透過AI課程培養數位素養、邏輯思考及創新能力。

游榮吉教育基金會執行長沈中元表示，此次與東海大學共同推動AI超人夏令營，不只讓孩子接觸AI科技，更讓他們住進大學校園，與不同地區的同儕共同學習、生活，在交流、合作及挑戰中，激發對未來更多元的想像與期待。

東海大學公共事務暨校友服務處處長黃兆璽指出，教育平權不只是把設備送進偏鄉，更要為孩子打開一扇通往世界的窗。營隊最初以科學家「愛因斯坦」為名，如今進一步融入勇於探索未知的「哥倫布精神」，就是希望每一名孩子都能成為勇敢探索、不懼未來的「AI小超人」。

課程透過故事創作、自然觀察及程式設計，引導學童在動手實作中培養觀察力、邏輯思維與團隊合作能力。圖／東海大學提供