旺宏金矽獎半導體應用大賽 清大、陽明交大摘設計組評審團金獎

「旺宏金矽獎－半導體設計與應用大賽」今舉行第26屆頒獎典禮，本屆共33所大專院校、274支隊伍參賽；女性參賽人數達17.1%，創下歷屆新高。清大作品「適用於即時且高品質影像生成之Transformer擴散模型處理器」及陽明交通大學作品「應用於112/224 Gb/s 超高速有線接收機之DSP架構設計」均分別榮獲設計組評審團金獎。

盧柏彥、陳柏瑋、葉紹華、王庭佑組成清大團隊，提出一款專為邊緣AI影像生成設計的Transformer擴散模型處理器晶片，可有效降低AI影像生成過程中的記憶體及頻寬需求，讓高品質影像生成不再只能依賴大型資料中心，使用者在輸入文字描述後，即可秒生成影像。

由尤彥博、薛天其及徐立軒組成的陽明交大團隊，提出作品「應用於112/224 Gb/s 超高速有線接收機之DSP架構設計」，透過優化處理器的架構及高平行度設計，如同修建AI資料中心裡負責連接GPU及交換器的高速公路系統，讓AI模型訓練在數千顆GPU間交換大量資料時，確保資料能高速且可靠地傳送。

彰師大團隊則以作品「中控式Wi-Fi三鏈路冗餘傳輸之無縫漫遊策略」獲得應用組評審團金獎暨新手獎。彰師大團隊全數由學生組成，成員蘇信甄及陳奎佑為解決智慧工廠網路連線延遲問題，透過結合中央控制器、三網卡設計與底層硬體分流技術，讓機器人及無人搬運車即使在充滿金屬干擾的廠房內穿梭也能流暢連網，提昇智慧工廠運作效率。

同時獲得應用組評審團金獎的逢甲大學團隊洪群彧、葉星豪、卜云晴及范秩嘉，共同開發「基於跨模態語意關聯之半導體精密檢測與分析技術」，為解決晶片製程日益微縮、品質要求不斷提昇的挑戰，該系統檢測晶片時不只告訴工程師「哪裡有問題」，更能分析「為什麼有問題」並提供建議，大幅縮短檢測時間，讓半導體檢測從找瑕疵，進化為賦予專家大腦般的抓病因。

國科會主委吳誠文表示，過去曾因Big Data及Machine Learning興起，半導體一度面臨人才流失挑戰，但如今台灣憑藉科技實力，創造經濟成長奇蹟、展望AI時代。未來創新不僅在電路或製程模組，而是從應用端到系統模組、材料設備皆要整合，政府將持續推動建立完整的科技生態系。

旺宏金矽獎今年邁入第26年，累計超過6000支隊伍、逾2萬名大專院校師生投入競賽，頒發獎學金近新台幣9000萬元。旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，優秀的創意作品來自各大專校院的投入，學生們的作品很可能就是台灣未來重要科技產業的成果。