台灣第一人！高師大音樂系校友劉人仁 奪管樂界奧林匹克「金指揮棒」

國立高雄師範大學音樂學系校友劉人仁，在荷蘭舉行、有「管樂界奧林匹克」之稱的世界音樂大賽國際管樂團指揮大賽中，勇奪賽事最高榮譽「金指揮棒」，更是首位獲得此殊榮的台灣指揮家，寫下新的世界紀錄。

創辦於1951年的WMC，每4年舉辦一次，是全球歷史最悠久、規模最大的國際管樂盛會，每屆吸引來自世界各地數萬名音樂家與數十萬名樂迷參與。

其中，國際管樂團指揮大賽自1970年設立以來，被視為青年指揮家邁向國際的重要舞台，「金指揮棒」更是全球管樂指揮夢寐以求的最高榮譽。

面對來自世界各國頂尖青年指揮，劉人仁一路從初賽晉級決賽，先後挑戰莫札特、史特拉汶斯基與伊貝爾等作曲家的作品，展現兼具理性與感染力的音樂詮釋。

決賽中，他率領荷蘭皇家軍樂團「約翰．威廉．弗里索」，演繹比利時作曲家朱爾．斯特倫斯「走鋼索之舞」，憑藉精準流暢的指揮技巧、鮮明的音樂層次與舞台掌控力，獲得評審一致肯定，最終抱回象徵最高榮耀的金指揮棒。

這份榮耀，並非一蹴可幾，劉人仁畢業於高師大音樂學系，主修指揮，求學期間師事王戰教授，奠定扎實的指揮基礎。

之後赴德國深造，目前就讀德國奧格斯堡大學利奧波德．莫札特音樂學院管樂團指揮碩士班，接受國際知名指揮教育家莫里斯．哈默斯教授指導，持續精進音樂詮釋與樂團領導能力。

這次奪冠讓他成為首位在德國接受專業管樂指揮訓練後，並摘下WMC金指揮棒的台灣音樂家，為台灣與德國之間的音樂教育交流寫下重要里程碑。

站上世界最高殿堂，劉人仁表示，能在WMC獲得最高榮譽，最要感謝德國恩師莫里斯．哈默斯教授一路悉心指導，更感念高師大王戰教授在求學時期扎實培育。

從台灣到德國，兩位恩師在不同人生階段引領，讓他得以一步步站上世界舞台，也更加確信，好的音樂教育，能跨越國界，成就世界級人才。

高師大表示，劉人仁奪得WMC最高榮譽，不只是個人重要里程碑，他以實力證明，台灣青年音樂家具備與世界頂尖人才同台競技能力，讓世界再次看見台灣音樂藝術領域深厚實力。