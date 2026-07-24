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大葉大學跨越區塊鏈實務教學門檻 兩師生獲國科會研究獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學會計與資訊管理學系助理教授楊豐兆（左）指導大三生張景程，榮獲國科會大專學生研究創作獎。記者簡慧珍／攝影
大葉大學會計與資訊管理學系助理教授楊豐兆（左）指導大三生張景程，榮獲國科會大專學生研究創作獎。記者簡慧珍／攝影

【編輯推薦】

大葉大學大三學生張景程跟著老師楊豐兆用8個月搭配 Google Apps Script開發互動式區塊鏈模擬系統，一步步學習區塊鏈知識，相關成果獲得國科會大專學生研究創作獎，獲得2萬元獎金和獎狀，老師楊豐兆「名師出高徒」得到獎牌。

大葉大學會計與資訊管理學系助理教授楊豐兆指導張景程，執行國科會大專學生研究計畫「從表格到鏈條：用Google Sheets模擬區塊鏈運作的教育應用開發」，競賽今年2月底截止收件，近日公布成績，因此張景程自2025年7月開始接受楊豐兆學習，感謝老師一路陪伴和指導。

張景程今表示，這次研究讓他深刻體會「面對陌生技術時，只要願意一步一步學習，就沒有想像中那麼困難。」研究過程從Google Sheets、Google Apps Script到生成式AI應用，再到區塊鏈技術理解，每完成一項功能都是一次能力累積，他更有信心面對AI時代快速變化的挑戰。

楊豐兆說，金融科技、智慧合約、數位資產及資訊安全等領域已廣泛運用區塊鏈技術已，但在教學則需要建置複雜的開發環境，他帶領的研究團隊思考如何利用學生熟悉的工具，建立兼具互動性與低門檻的教學模式，幫助學生透過實際操作理解區塊鏈核心原理。

楊豐兆又說，研究團隊以Google Sheets搭配Google Apps Script建構互動式區塊鏈模擬系統，但Google Sheets使用的函式與程式設計方式，與一般熟悉的Excel不相同，研究初期面臨不少技術挑戰，如何利用試算表呈現區塊鏈去中心化、區塊串接及資料驗證等核心機制，更是整個研究最重要的課題。

楊豐兆帶領的研究團隊在研究過程中，指導學生運用生成式AI協助程式除錯、功能優化、文件整理及問題分析，有效提升開發效率與系統品質，順利完成系統實作及研究成果。大葉大學認為國科會大專學生研究計畫得獎，展現教學展現跨域整合與自主研發能力。

大葉大學 區塊鏈 國科會

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