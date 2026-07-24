馬來西亞國立大學校長訪台 交流ESG等高教議題

蜂蜜出現乳白色或顆粒狀的結晶時，不少民眾以為蜂蜜壞掉了。農糧署表示，蜂蜜中的顆粒狀結晶是一種自然的物理現象，不是變質反而是純正蜂蜜的最佳證明，可利用40度至50度的溫水隔水加熱，即可恢復液態，千萬別誤以為壞掉而丟棄。

2026-07-24 07:27