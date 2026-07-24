馬來西亞國立大學校長訪台 交流ESG等高教議題
教育部今天表示，馬來西亞國立大學（UKM）校長賈蘇（Dato' Dr.SufianJusoh）近日率團訪台，參訪多所大學，交流校園ESG永續發展等多項議題，促進高教的實質合作。
教育部今天發布新聞稿指出，賈蘇帶領UKM國際事務中心主管一行4人於7月14日至17日訪台，陸續拜會陽明交通大學、銘傳大學等校，瞭解台灣高教發展趨勢。
在交流中，雙方針對建立學士與碩博士雙聯學位學制、推動師生短期互訪交流、展開跨國學術共同研究、透過產學合作延攬與培育專業人才，以及校園ESG永續發展、產業鏈結、人才培育實務等多項前瞻高教議題，進行了廣泛且深入的討論。
教育部指出，馬來西亞一直為僑生的重要來源，華文獨立中學、華校董事聯合會總會，更是台灣招收外籍學生的重要來源與樞紐。根據2025年統計資料，馬來西亞留台學生數達8740人，排名第3位，僅次於越南、印尼。
教育部表示，將持續提升高等教育國際化發展，也鼓勵各大學拓展全球觸角，期盼持續透過學術交流，促成台灣與全球大專實質合作，培育具備國際視野與永續競爭力的新世代人才，進一步鞏固台灣在全球高教網絡中的重要夥伴地位。
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