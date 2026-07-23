中美晶、環球晶、續升綠能攜手IC之音與玄奘大學舉辦公益科普營

中美晶（5483）、環球晶圓與續升綠能長期關注教育平權與科技人才培育，並持續將半導體與再生能源領域的專業，轉化為孩子能理解的科普內容。為縮短城鄉教育資源差距，三家公司攜手 IC 之音與玄奘大學共同推動「派歐尼秧苗計畫」，於新竹玄奘大學舉辦「2026 中美晶 x 環球晶圓 x 續升綠能公益科普營」，今年已是中美晶集團第三年參與此計畫，邀請 52 位新竹在地小學學童展開兩天一夜移地學習，陪伴孩子在動手實作與團隊合作中累積探索世界的勇氣。

「派歐尼秧苗計畫」取意自 Pioneer「先鋒者」的探索精神，期盼孩子像小秧苗般，在知識灌溉與實作中成長。本次公益科普營以「動手做、快樂學」為核心，課程涵蓋 AI 科技紙飛機、AR／VR 體驗、空拍機操作、藍晒手作及雷射切割環環相扣包等多元內容，讓半導體、再生能源等看似遙遠的科技概念更貼近生活，引導學童培養科學思考與創造力。

首日晚間安排AI 科普電影「科學少女」，透過影像故事延伸孩子對人工智慧與未來科技的認識；營隊中也安排「ESG 再生能源小學堂」，由中美晶集團同仁擔任講師，以「氣候」與「能源」為主題，帶領孩子認識綠能知識，以及能源使用、氣候變遷與日常生活的連結，讓永續理念從生活中開始扎根。

本次活動運用玄奘大學創客教室、電腦教室、雲端教室、影劇系專業劇場及戶外操場等場域，為學童打造多元且具啟發性的學習環境，提供不同於日常課堂的學習體驗。IC之音則串聯媒體平台與公益資源，擴大教育公益影響力，讓更多人看見不同地區在教育資源的需求，匯聚更多支持力量陪伴孩子學習成長。

兩天一夜的營隊中，孩子們從 AI 紙飛機、AR／VR、空拍機、創客實作到永續能源課程，親身體驗科技與生活的連結，感受學習的樂趣與成就感。「2026 中美晶 x 環球晶圓 x 續升綠能公益科普營」不僅展現企業、媒體與學術單位跨界合作的成果，也實踐企業將本業資源轉化為社會影響力的承諾。未來，三家公司將持續以永續發展為核心，結合科技、教育與公益資源，陪伴更多孩子接觸 STEM 學習、探索科技應用，拓展孩子對科學、工程與能源領域的想像。