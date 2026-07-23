《奧德賽》掀文學熱！外文系校友集體回憶殺「Agamemnon都要會拼」

隨著電影《奧德賽》（The Odyssey）上映話題持續延燒，不僅掀起影迷搶票熱潮，也意外喚醒不少外文系畢業生的「文學魂」。近日一名網友在Threads發文笑稱，看到社群上一片討論《奧德賽》，突然想起自己當年為何這麼會記英文名字，因為學生時代連希臘史詩中的角色名字都得背到滾瓜爛熟，貼文一出，引發大批外文系校友共鳴。

原PO表示，自己不只中文名字記得牢，英文名字甚至連德國足球員的姓名，隔了10年都還能完整拼出來，原因就在於大學時期經歷過外文系的嚴格訓練。

她笑說，「我們當年連Agamemnon都要會拼好嗎！」至於《奧德賽》中的主角奧德修斯（Odysseus）、智慧女神雅典娜（Athena），以及妻子潘妮洛普（Penelope）等名，更是熟到至今仍深深刻在腦海。

她回憶，大學時每逢期中考前，都要反覆默寫作者名、人物名與作品名稱，「拿筆記本狂寫到能自動化反應，一字不漏，拼錯一個就沒分了，而且還要寫essay（英文分析短文）。」

貼文曝光後，不少外文系畢業生留言表示深有同感。有網友笑稱，「全世界外文系、英語系、文學院的人，同一時間接收到來自諾蘭（《奧德賽》編導）的召喚。」原PO也回應，「塵封已久的外文系魂整個被召喚回來。」

另有網友感性留言，「It never fades. It never will. It's a perpetual call. It's a shore to return to when adrift for too long.（它從未消失，也永遠不會消失。那是一種永恆的召喚，是在人生漂流太久後，終將回返的岸邊。）」

除了人物名稱，不少人也回想起當年西洋文學課程的「惡夢」。有人說，大一西洋文學概論除了希臘神話，還得同時記住希臘神與羅馬神的不同名稱，稱「筆記根本像寫滿希臘、羅馬諸神的死亡筆記本。」原PO則激動回應：「沒錯！」

也有人笑稱，看到這些回憶根本是一種「trauma（心理創傷）」。原PO坦言，自己看到這個字，也瞬間想起當年赴歐洲交換學生時，曾修過一門整學期都在探討「Trauma」理論的課程，讓她直呼彷彿又回到學生時代。

隨著AI工具普及，也有網友感嘆，「當年可是沒有AI幫忙耶。」原PO則笑說，自己也想到現在的學弟妹，不知道還需不需要依賴SparkNotes閱讀文學作品，或許直接問AI就能快速找到答案。

留言區也出現不同聲音，有人坦言自己已經把文學內容忘得差不多，「外文系路過，表示幾乎忘光光。」也有人分享，自己當年最怕背人物名字，「內容跟分析都記得，就是名字記不起來。」

還有學姊透露，大一文學導讀甚至曾經被當掉。原PO則回覆，自己大一時同樣曾修課失利，「大一真的沒進入狀況」，不過後來那位教授反而成了她在系上最喜歡的老師，而對方教授的英國文學，也成為她最喜愛的文學領域。

此外，也有網友回憶，當年甚至還得背誦《聖經》人物族譜，笑稱如今因《奧德賽》上映，所有關於外文系的青春回憶又一股腦浮現。