聽新聞
0:00 / 0:00
食農夏令營結合AI工具 從日常生活探究科學
教育部和清華大學舉辦的食農科學家夏令營，今年特別結合AI工具，引導學生從生活中的問題出發，探討鳳梨為何會刮舌頭、如何防止鳥類啄食小米等。
教育部今天發布新聞稿指出，清華大學「食農科學家培育研習活動」歷經3天2夜，於7月19日落幕，全國共有16支隊伍，超過60名師生參與。
營隊首次導入「清華STEAM學校」的教學模式與AI工具，引導學生從生活中的食農問題出發，並運用AI工具蒐集資料，進而釐清與界定核心問題並設計研究方法，順利完成專題探究研究計畫。
例如台中市賴厝國小團隊聚焦日常飲食趣味，探討鳳梨為什麼會刮舌頭，從鳳梨酵素與果肉結構切入，探究鹽與糖的影響與永續應用。
台東縣新興國小團隊走進在地部落，研究如何減少小鳥啄食小米，提升小米收成率。學員們成功將這些生活與農業的實際痛點，轉化為縝密的科學實驗方法，展現出對科學探究的濃厚興趣與創新思維。
活動除了理論探討，也增加實作體驗，帶學員了解傳統割稻作業。經過3天的激盪與評選，脫穎而出的優秀團隊將於今年9月至12月正式進入第2階段「科學探究實作與輔導」。由專家協助學生將初步構想，打磨成具備全國科學探究競賽水準的專題作品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。