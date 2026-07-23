快訊

今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

碧潭溺殺2女兒…陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

九合一風雲／北市港湖11搶9 淹水重創蔣萬安母雞威力？

聽新聞
0:00 / 0:00

食農夏令營結合AI工具 從日常生活探究科學

中央社／ 台北23日電

【編輯推薦】

教育部和清華大學舉辦的食農科學家夏令營，今年特別結合AI工具，引導學生從生活中的問題出發，探討鳳梨為何會刮舌頭、如何防止鳥類啄食小米等。

教育部今天發布新聞稿指出，清華大學「食農科學家培育研習活動」歷經3天2夜，於7月19日落幕，全國共有16支隊伍，超過60名師生參與。

營隊首次導入「清華STEAM學校」的教學模式與AI工具，引導學生從生活中的食農問題出發，並運用AI工具蒐集資料，進而釐清與界定核心問題並設計研究方法，順利完成專題探究研究計畫。

例如台中市賴厝國小團隊聚焦日常飲食趣味，探討鳳梨為什麼會刮舌頭，從鳳梨酵素與果肉結構切入，探究鹽與糖的影響與永續應用。

台東縣新興國小團隊走進在地部落，研究如何減少小鳥啄食小米，提升小米收成率。學員們成功將這些生活與農業的實際痛點，轉化為縝密的科學實驗方法，展現出對科學探究的濃厚興趣與創新思維。

活動除了理論探討，也增加實作體驗，帶學員了解傳統割稻作業。經過3天的激盪與評選，脫穎而出的優秀團隊將於今年9月至12月正式進入第2階段「科學探究實作與輔導」。由專家協助學生將初步構想，打磨成具備全國科學探究競賽水準的專題作品。

鳳梨 清華大學 台中市

延伸閱讀

當AI走進英語營 南投這群小學生先學會「開口」而不是背單字

好讀周報／用科學精進生活！「3M青年科學家挑戰賽」十位決選名單曝

永慶高中AI特色班 勇奪韓國世界創新競賽銀牌

教育部資安暑期課程 新增AI模型安全

相關新聞

管中閔回顧37年教職指導論文「都是胎生」 網讚：罵人不帶髒、毒又貼切

台大前校長管中閔即將退休，他昨天在臉書回顧37年來教學生涯留下的足跡，其中在台灣32年，平均每年指導論文的學生約2.5名。他打趣，「我的都是胎生」。網友表示，「咸信管先生門下無一人可以抄襲論文而獲得學位者」、「怎麼有這麼毒又這麼貼切的形容啊」、「罵人不帶髒字，高」。

免學測30歲還能讀大學拿學位 嘉義2國立大學開辦「30+大學」

教育部推動終身教育政策，3月宣布擴大原「第三人生大學」計畫，自115學年度起由55歲以上族群，放寬招生對象至30歲以上成人，擴大全台30所大學辦理「30+大學」，提供免學測入學、學分補助及彈性修課機制，協助民眾進修、培養第二專長及轉職增能。嘉義2所國立大學：中正大學、嘉義大學，規畫開辦相關學分學程，中正大學及嘉大分別在下午及周末，舉辦招生說明會，宣告「30+大學」招生開辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。