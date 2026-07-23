食農夏令營結合AI工具 從日常生活探究科學

教育部和清華大學舉辦的食農科學家夏令營，今年特別結合AI工具，引導學生從生活中的問題出發，探討鳳梨為何會刮舌頭、如何防止鳥類啄食小米等。

教育部今天發布新聞稿指出，清華大學「食農科學家培育研習活動」歷經3天2夜，於7月19日落幕，全國共有16支隊伍，超過60名師生參與。

營隊首次導入「清華STEAM學校」的教學模式與AI工具，引導學生從生活中的食農問題出發，並運用AI工具蒐集資料，進而釐清與界定核心問題並設計研究方法，順利完成專題探究研究計畫。

例如台中市賴厝國小團隊聚焦日常飲食趣味，探討鳳梨為什麼會刮舌頭，從鳳梨酵素與果肉結構切入，探究鹽與糖的影響與永續應用。

台東縣新興國小團隊走進在地部落，研究如何減少小鳥啄食小米，提升小米收成率。學員們成功將這些生活與農業的實際痛點，轉化為縝密的科學實驗方法，展現出對科學探究的濃厚興趣與創新思維。

活動除了理論探討，也增加實作體驗，帶學員了解傳統割稻作業。經過3天的激盪與評選，脫穎而出的優秀團隊將於今年9月至12月正式進入第2階段「科學探究實作與輔導」。由專家協助學生將初步構想，打磨成具備全國科學探究競賽水準的專題作品。