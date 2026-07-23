世新跨域教育應對AI 語言應用、社會洞察列重點

AI科技發展衝擊教育界，世新大學今天指出，當技術更新快過課本，能看懂人與社會，反而成為更難被複製的能力。人文社會學院推動跨領域教育，將語言應用與社會洞察列為重點。

世新大學今天發布新聞稿，介紹近年應對AI發展的課程策略。人文社會學院持續推動跨域教育，結合語言、人文、社會科學與AI數位科技，將理解力、判斷力、表達力與跨文化溝通能力，轉化為學生在變動時代中的核心素養。

英語暨傳播應用學系透過課前AI微學習、資料查證訓練、英語短片製作、翻譯編審與劇本創作等課程，帶學生理解AI、判斷AI，再運用AI完成具有人文觀點與傳播價值的作品。實作場域包括圓桌影音播客直播間與YouTube頻道「世新英語酷樂部」，讓學生累積可公開呈現的數位成果。

日本語文學系將傳播視為雙核心，延伸到媒體、觀光、經貿等實務領域。最受學生歡迎的全日語學習環境「日語沉浸園」，搭配日籍教師會話交流、日本文化活動、和服研究社與系學會等學習資源，讓語言與文化理解更貼近真實情境。

社會心理學系結合心理學、社會學與公共溝通訓練，培養學生在危機辨識、初級預防、支持性對話與社群媒體溝通上的應用能力，也透過音樂、藝術與互動設計等實作，引導學生把抽象的理解，化為能回應日常社會需求的行動。

世新大學指出，在快速變動的時代，人文與社會能力並非緩慢的陪襯，而是能夠穿越工具更替、連結世界與理解他人的重要基礎。當人文與社會領域不只傳授單項能力，更培養看見脈絡、說清觀點與理解人的跨域專業，這份養成也在AI時代有了更清楚的位置。