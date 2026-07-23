免學測30歲還能讀大學拿學位 嘉義2國立大學開辦「30+大學」

教育部推動終身教育政策，3月宣布擴大原「第三人生大學」計畫，自115學年度起由55歲以上族群，放寬招生對象至30歲以上成人，擴大全台30所大學辦理「30+大學」，提供免學測入學、學分補助及彈性修課機制，協助民眾進修、培養第二專長及轉職增能。嘉義2所國立大學：中正大學、嘉義大學，規畫開辦相關學分學程，中正大學及嘉大分別在下午及周末，舉辦招生說明會，宣告「30+大學」招生開辦。

中正大學招生說明會下午在清江進修推廣暨數位學習中心世賢分部舉行，規畫開設「職場永續力人生100設計師」、「照顧場域職能精進與組織創新管理」、「AI導入運動人生設計與社群實踐」、「健康自我掌控與運動職涯開創」及「全齡健康照護規劃與管理」等學分學程。課程由成人及繼續教育學系、社會福利學系及運動競技學系等師資授課，採專題研討、小組討論、實務操作及線上課程等多元方式，提供成人更具彈性的學習模式

嘉義大學定周末下午2時至3時20分，在新民校區管理學院D01-108階梯教室，舉辦招生說明會，報名且出席說明會，現場領取嘉大合作社商品折價券1份，每班預計招收20名學員，強調免學測入學，最長可於10年內完成學分並取得學士學位，讓民眾圓夢完成大學學歷。

嘉大規畫三大特色學分學程，包括視覺藝術學系「創意共感、美學實踐」，農藝學系「農好養生樂活」，以及食品科學系「保健與樂活」專班，內容涵蓋歌詞創作、工藝文創、陶藝創作、植物移印染、香草療癒、有機農業、植物健康照護，以及飲食與慢性病預防、食農教育、在地植物生態探索等課程，兼具專業知識與生活應用。

2國立大學投入終身教育，外界關注是否影響嘉市社區大學招生。曾任嘉市社大校長的賴萬鎮表示，「30+大學」課程較偏向學術理論與專業學分，社大著重生活知能、興趣培養及公民學習，兩者定位不同，各具特色，提供民眾更多元的學習選擇。不過賴萬鎮直言，教育部補助大學開設成人學程，社大招生壓力勢必增加，經營將更艱辛，需透過課程特色與在地連結，提升競爭力，才能在終身學習市場中持續發展。隨著中正、嘉大即將開課，嘉義成人教育資源更多元，招生情形及課程成效，將成為觀察終身學習政策推動重要指標。