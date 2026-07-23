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管中閔回顧37年教職指導論文「都是胎生」 網讚：罵人不帶髒、毒又貼切
台大前校長管中閔即將退休，他昨天在臉書回顧37年來教學生涯留下的足跡，其中在台灣32年，平均每年指導論文的學生約2.5名。他打趣，「我的都是胎生」。網友表示，「咸信管先生門下無一人可以抄襲論文而獲得學位者」、「怎麼有這麼毒又這麼貼切的形容啊」、「罵人不帶髒字，高」。
管中閔撰文分享，他37年來指導論文的學生，博士生18人，包括單獨指導14人、共同指導4人；碩士生56人，包括單獨指導37人、共同指導19人；至於繼續讀博士有「21+」。平均每年約2.5名學生。「老太太問：你才指導幾個學生就喊累，有些人每年10多個學生都沒事。我說：那可不一樣，他們卵生，我的都是胎生」。
其他網友稱讚，「重質不重量」、「胎生，這個比喻真妙」、「被管爺指導的學生，是褔氣啊」、「堪比孔老夫子的72位大弟子」、「慶幸自己是胎生種，謝謝管爺提點，感謝一路恩師」、「老師培養學生是種樹而不是插瓶」、「很明顯賣學位的就是所謂的卵生吧」、「罵人不帶髒，還順便上了一堂生物學課」。
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