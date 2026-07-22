中原大學USR跨足馬來西亞 攜手探索水文化設計與永續教育

中原大學設計學院埤圳USR計畫團隊於2026年7月中前往馬來西亞太平，攜手馬來西亞UCSI大學共同主辦「國際設計工作坊」，並與NGO組織CollLab及華聯中學合作，集結台馬兩地師生透過場域踏查、設計實作及跨文化交流，共同探索水文化與環境永續議題，展現中原大學USR走向國際的實踐成果。

本次工作坊以「水文化」為主題，引導學生從自然環境與地方歷史出發，深入探訪拉律山上的麥斯威爾山莊（Maxwell Hill）、山泉匯聚的Burmese Pool、百年洗衣坊及太平湖公園等四處重要場域。四個基地由完整水文系統串聯，見證太平因水而生、與水共存的城市發展脈絡，也成為學生進行設計思考的重要基礎。

完成場域調查後，各組學生依據基地特色提出空間設計方案，運用竹材等自然材料搭建地景模組，將設計融入自然環境，回應地方文化、歷史記憶與公共空間需求。學生希望透過設計介入，讓場域除了作為居民休憩空間，更成為文化傳承、環境教育及國際交流的重要平台。

中原大學室內設計系教授陳其澎表示，此次工作坊不只是一次跨國設計交流，更希望將中原大學多年推動埤塘教育與水文化研究的經驗帶到馬來西亞，透過不同水文化地景的交流與實踐，深化在地社區與學校對環境教育及文化保存的重視，進一步建立臺馬雙方長期合作網絡，實踐大學的社會責任。

成果發表中，各團隊分享設計理念、創作歷程與場域觀察，交流跨文化合作帶來的不同視角。中原大學學生洪幸妤表示，太平錫礦湖與桃園埤塘形成原因不同，在形態與功能定位上皆有差異，因此如何將熟悉的水文空間概念轉化到全新的地方場域，是團隊最大的挑戰。UCSI大學學生Gasten則分享，課程讓他跳脫建築設計框架，重新理解樹木、水資源與人類生活環境的關係，也學習到更多地景觀察與環境設計的方法。

華聯中學校長王明裕表示，希望能借鏡中原大學USR「一埤塘、一學校、一社區」的核心理念，在校園打造地方故事廊道，蒐集太平歷史文化與生活故事，讓學生從日常學習中深化對家鄉文化的認識與認同。

台馬學生分工進行竹材裁切，攜手完成竹構製作，展現跨國合作與設計實作精神。圖／中原大學提供