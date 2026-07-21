快訊

財神爺在等你？大樂透頭獎21連摃 這日拚8.2億元獎金

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

盧秀燕、蔣萬安赴政院開會 知情人士轉述：資料爆多「光看就飽了」

聽新聞
0:00 / 0:00

元智大學強化半導體人才培育 獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
元智大學通訊研究中心黃正光主任介紹向量網路分析儀VNA。圖／元智大學提供
元智大學通訊研究中心黃正光主任介紹向量網路分析儀VNA。圖／元智大學提供

【編輯推薦】

因應全球半導體產業快速發展與人才需求提升，元智大學近年布局半導體教育與研究發展，透過成立半導體中心，整合校內跨領域教學研究資源，打造從人才培育、技術研究到產學合作的完整發展體系。電機工程學系今日舉辦「Siemens／茂泰科技EDA軟體資源捐贈暨產學交流活動」，導入國際級EDA（電子設計自動化）軟體資源，進一步強化IC設計教學與研究能量，培育符合產業需求的半導體專業人才。

元智大學校長廖慶榮出席見證這場交流，Siemens Sr. Director, Global Partner. Juan Chapa、茂泰科技總經理蔡奉文等產業代表都到場，展現產學攜手推動半導體人才培育的共同願景。

校方表示，隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、先進封裝及5G、6G通訊技術快速發展，半導體產業對高階工程人才需求持續增加。電子設計自動化（EDA）工具已成為晶片設計、功能驗證、系統模擬及電子系統開發的重要核心技術；此次導入的Siemens EDA軟體，未來將應用於元智大學電機工程學系IC設計、邏輯驗證、電子系統設計等課程與研究，讓學生在校期間即可接觸業界標準工具與實際開發流程，提升實務能力並縮短學用落差。

元智大學近年積極投入半導體人才培育，除成立半導體中心，整合校內電機、資訊、工程及相關領域教學研究資源，也持續推動半導體相關課程、實驗設備建置及產學合作，培養具備跨域整合能力的科技人才。透過學校與企業合作導入產業資源，學生能更貼近半導體產業最新技術發展，提升投入高科技產業的競爭力。

廖慶榮表示，半導體產業是台灣具國際競爭力的重要產業，而人才培育則是支撐產業永續發展的關鍵。元智大學長期重視科技人才培育，透過企業提供先進技術資源與實務支持，讓學生能在學習階段掌握產業趨勢，培養面對未來科技挑戰所需的專業能力。

電機通訊學院副院長鄭穎仁指出，此次捐贈的不僅是一套軟體工具，更是學生接軌國際半導體產業的重要學習平台，透過Siemens EDA工具與業界開發流程導入，學生可累積晶片設計與驗證實作經驗，進一步提升專業能力，也強化元智大學在半導體教育上的特色與優勢。

茂泰科技表示，企業長期關注科技人才培育與產學合作，此次協助導入EDA工具資源，希望透過與學校合作，支持高等教育發展，培育更多符合產業需求的工程人才，為台灣半導體及電子產業注入新動能。

Siemens、茂泰科技捐贈元智大學 EDA 軟體，攜手深化半導體人才培育。圖／元智大學提供
Siemens、茂泰科技捐贈元智大學 EDA 軟體，攜手深化半導體人才培育。圖／元智大學提供

電機系林鴻文老師介紹貴重儀器實驗室。圖／元智大學提供
電機系林鴻文老師介紹貴重儀器實驗室。圖／元智大學提供

廖慶榮校長（左2）頒感謝狀予Siemens、茂泰科技，感謝企業支持人才培育與教育發展。圖／元智大學提供
廖慶榮校長（左2）頒感謝狀予Siemens、茂泰科技，感謝企業支持人才培育與教育發展。圖／元智大學提供

元智大學 半導體 軟體

延伸閱讀

逢甲大學奪首屆TSIA半導體設備創新獎 將成立半導體學院

36所大學組TNDA聯盟推跨校學程 Disney、Pixar、任天堂業師助陣

培養「負責任使用AI」關鍵能力 20所大專校院推動AI法律通識教育計畫

崑山科大與台糖簽署策略聯盟MOU 推動產學共創聚焦智慧房產與淨零永續

相關新聞

東海大學EMBA26人逆風迎戰 48小時完成1055公里環台壯舉

東海大學EMBA為慶祝成立20周年，EMBA26位校友選手，日前從台中東海大學路思義教堂出發，歷時47小時19分鐘返回終點台中，順利完成1055公里的環台壯舉，為20周年留下別具意義的里程碑。

元智大學強化半導體人才培育 獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

因應全球半導體產業快速發展與人才需求提升，元智大學近年布局半導體教育與研究發展，透過成立半導體中心，整合校內跨領域教學研究資源，打造從人才培育、技術研究到產學合作的完整發展體系。電機工程學系今日舉辦「Siemens／茂泰科技EDA軟體資源捐贈暨產學交流活動」，導入國際級EDA（電子設計自動化...

中原大學教授許毅芝獲傑出技術獎 高度肯定癌症奈米藥物研發成果

中原大學生物科技系教授、癌症診斷與治療技術研發暨商業化中心主任許毅芝，長年深耕癌症奈米藥物與新藥轉譯，研究成果再獲專業肯定，日前獲台灣奈米生醫學會「傑出技術獎」。肯定她在奈米醫學、脂質奈米粒藥物遞送及癌症新藥研發落地的卓越成果。

「讀研究所是浪費錢？」準碩士生陷掙扎 網友勸：以後賺更多更快

有些人讀碩士是為了追尋夢想，有些人則是順應家庭期望。一名準碩士生想盡早賺錢孝敬父母，擔憂讀研究所是浪費錢，對此許多網友認為。若家裡支持就好好讀書，未來賺更多回報家人。

陽明交大火箭隊赴美 亞洲第7名完成發射與回收

陽明交大火箭團隊Formosan Fox前往美國德州，參加全球規模最大的2026國際火箭工程競賽，與全球174支學生火箭...

30歲免學測讀大學 國立嘉義大學最長10年拿學士

30歲以上免學測也能讀大學！ 國立嘉義大學推出「30⁺大學計畫」，開放30歲以上成人免學測、免筆試報考，採單獨招生及外加名額，修業年限最長可達10年，讓有工作、家庭的社會人士也能依自身步調完成大學學業，取得學士學位。校方將於7月25日舉辦招生說明會，介紹課程內容與報名方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。