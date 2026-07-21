中原大學教授許毅芝獲傑出技術獎 高度肯定癌症奈米藥物研發成果

中原大學生物科技系教授、癌症診斷與治療技術研發暨商業化中心主任許毅芝，長年深耕癌症奈米藥物與新藥轉譯，研究成果再獲專業肯定，日前獲台灣奈米生醫學會「傑出技術獎」。肯定她在奈米醫學、脂質奈米粒藥物遞送及癌症新藥研發落地的卓越成果。

台灣奈米生醫學會近日舉辦「2026台灣奈米生醫學會國際研討會暨年會及亞洲奈米論壇高峰會」，並頒度獎項，許毅芝獲「傑出技術獎」全國僅一位，更顯難得。

她在頒獎現場演說，分享研究團隊從基礎研究、技術開發到臨床轉譯的過程，並談到奈米藥物技術研發商業化相關法規的困難及技術瓶頸，及新創天惠奈米生醫公司的發展歷程。獲獎不僅肯定她長期科研成果，也顯示中原大學在癌症奈米藥物、新藥研發、跨域合作及學術成果產業化方面的深厚實力。

許毅芝為中原大學生科系及化學系合聘教授，同時擔任癌症診斷與治療技術研發暨商業化中心主任，長年專注於癌症藥物遞送、脂質奈米粒、奈米製劑及新藥轉譯研究，致力解決傳統癌症藥物在臨床使用上可能面臨的藥物組織毒性、治療劑量受限、腫瘤穿透不足及治療反應差異等問題。她率跨領域團隊，整合生醫研究、藥物開發及產業應用等專業，持續發展具自主智慧財產權的奈米藥物遞送技術。

研究團隊特別關注小尺寸脂質奈米粒的製備與應用，並探討在腫瘤微環境、纖維化組織及緻密腫瘤中的傳輸與穿透表現。許毅芝指出，奈米藥物並非只是將既有藥物裝入奈米載體，須同步考量藥物特性、載體設計、疾病生物學、放大製造技術、安定性品質規格及法規要求，才有機會讓一項創新奈米技術，真正由研究的實驗室走向商業與臨床。

許毅芝研究團隊相關核心技術，及延伸應用已完成全球27國專利布局，涵蓋奈米藥物配方、藥物遞送、製程技術及相關應用；多年來也曾獲國家新創獎、未來科技獎等重要獎項肯定。

此次再度獲獎，許毅芝感謝中原大學校長李英明與產學處的支持，並特別感謝中原大學講座教授黃力夫多年來在學術研究上給予高度支持與指導，使國科會與經濟部資源得以推動有成。

許毅芝強調，癌症仍是全球重要的健康挑戰，而每一項新技術的開發都可能為病患提供新的治療機會。研究團隊未來將持續以病患需求為核心，在療效、安全性、製造可行性與臨床價值之間尋求平衡，推動真正具備應用潛力的創新療法。