快訊

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

盤後鉅額交易驚見4家金控「三漲停一跌停」 亮綠燈暗藏法人節稅玄機

美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭！中情局前分析師：給北京上了3課

中原大學教授許毅芝獲傑出技術獎 高度肯定癌症奈米藥物研發成果

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學生物科技學系教授許毅芝（左）獲2026年台灣奈米生醫學會「傑出技術獎」，頒獎人為大會主席、中央研究院陳培菱博士。圖／中原大學提供
中原大學生物科技學系教授許毅芝（左）獲2026年台灣奈米生醫學會「傑出技術獎」，頒獎人為大會主席、中央研究院陳培菱博士。圖／中原大學提供

【編輯推薦】

中原大學生物科技系教授、癌症診斷與治療技術研發暨商業化中心主任許毅芝，長年深耕癌症奈米藥物與新藥轉譯，研究成果再獲專業肯定，日前獲台灣奈米生醫學會「傑出技術獎」。肯定她在奈米醫學、脂質奈米粒藥物遞送及癌症新藥研發落地的卓越成果。

台灣奈米生醫學會近日舉辦「2026台灣奈米生醫學會國際研討會暨年會及亞洲奈米論壇高峰會」，並頒度獎項，許毅芝獲「傑出技術獎」全國僅一位，更顯難得。

她在頒獎現場演說，分享研究團隊從基礎研究、技術開發到臨床轉譯的過程，並談到奈米藥物技術研發商業化相關法規的困難及技術瓶頸，及新創天惠奈米生醫公司的發展歷程。獲獎不僅肯定她長期科研成果，也顯示中原大學在癌症奈米藥物、新藥研發、跨域合作及學術成果產業化方面的深厚實力。

許毅芝為中原大學生科系及化學系合聘教授，同時擔任癌症診斷與治療技術研發暨商業化中心主任，長年專注於癌症藥物遞送、脂質奈米粒、奈米製劑及新藥轉譯研究，致力解決傳統癌症藥物在臨床使用上可能面臨的藥物組織毒性、治療劑量受限、腫瘤穿透不足及治療反應差異等問題。她率跨領域團隊，整合生醫研究、藥物開發及產業應用等專業，持續發展具自主智慧財產權的奈米藥物遞送技術。

研究團隊特別關注小尺寸脂質奈米粒的製備與應用，並探討在腫瘤微環境、纖維化組織及緻密腫瘤中的傳輸與穿透表現。許毅芝指出，奈米藥物並非只是將既有藥物裝入奈米載體，須同步考量藥物特性、載體設計、疾病生物學、放大製造技術、安定性品質規格及法規要求，才有機會讓一項創新奈米技術，真正由研究的實驗室走向商業與臨床。

許毅芝研究團隊相關核心技術，及延伸應用已完成全球27國專利布局，涵蓋奈米藥物配方、藥物遞送、製程技術及相關應用；多年來也曾獲國家新創獎、未來科技獎等重要獎項肯定。

此次再度獲獎，許毅芝感謝中原大學校長李英明與產學處的支持，並特別感謝中原大學講座教授黃力夫多年來在學術研究上給予高度支持與指導，使國科會與經濟部資源得以推動有成。

許毅芝強調，癌症仍是全球重要的健康挑戰，而每一項新技術的開發都可能為病患提供新的治療機會。研究團隊未來將持續以病患需求為核心，在療效、安全性、製造可行性與臨床價值之間尋求平衡，推動真正具備應用潛力的創新療法。

許毅芝於頒獎典禮發表得獎演說，分享癌症奈米藥物從基礎研究走向臨床轉譯的研發歷程。圖／中原大學提供
許毅芝於頒獎典禮發表得獎演說，分享癌症奈米藥物從基礎研究走向臨床轉譯的研發歷程。圖／中原大學提供

中原大學 癌症

延伸閱讀

台睿雙軌布局癌藥…大陸肝癌藥完成首批收案 新世代ADC獲國際藥廠關注

推動新藥研發造福人類健康 白越珠獲頒東吳名譽博士

東海大學推動生技人才培育 參展2026亞洲生技大展

仁新子公司 Belite 於 ASRS 發表 LBS-008臨床三期次要療效指標結果

相關新聞

土城樹林線拚提前一年完工 侯友宜要求2030年達標

新北市長侯友宜今傍晚前往視察捷運土城樹林線CQ890樹林段工程，他指出，土城樹林線不只是軌道建設，也牽動樹林、土城周邊產業與大型開發，捷運局原訂2031年完工，但他要求工程團隊朝2030年完成目標努力，「一定要如期，而且更要提早完工」。

北市路邊垃圾桶要不要撤？這商圈因垃圾「被塞爆」 理事長坦言：不敢再放

北市前市長柯文哲時期大量拆除垃圾桶（行人專用清潔箱），如今蔣萬安任內，環保局大量撤除上千組，仍保留觀光景點、商圈及夜市等高人流地區的垃圾桶。有市民認為，人多伴隨大量垃圾已是事實，環保局可設垃圾桶，但要增設，也要收得勤快，避免髒亂加劇。

侯友宜視察三龍公園天幕球場 小朋友搶拍照、排隊挑戰戰鬥陀螺

新北市長侯友宜今天下午前往樹林區視察三龍公園天幕籃球場，現場近50名小朋友正在球場內運動，看見市長到場後相當興奮，紛紛上前搶著合照；還有孩子在球場旁玩戰鬥陀螺，侯友宜也蹲下加入戰局，一群小朋友立刻圍上來，爭相排隊與市長對戰，現場氣氛熱鬧。

睽違5年重返台北！統一發票盃路跑11月8日開跑 今開放報名

財政部115年統一發票盃路跑台北場將於11月8日登場。財政部21日舉辦起跑記者會，宣布下午5時起開放網路報名，賽事將在總統府前凱達格蘭大道及大佳河濱公園舉行。

北市2年撤除上千組垃圾桶 議員批髒亂轉移到公車、樹叢裡

北市垃圾桶（行人專用清潔箱）原有近2000組，2年前開始逐年撤除，至今砍半只剩800多組。議員批，環保局是將髒亂轉移其他場域，影響市容，建議可像日本設在便利商店周邊等配套措施。環保局說，經里長反映或評估後拆除，仍保留商圈、觀光景點等地設置。

看表演不怕踩雷…台北街藝之星專屬表演地點、時段擴大

台北市文化局今天舉辦街藝之星記者會，宣布將擴大專屬展演點位及時段，以及首度增設「身心障礙組」。民眾表示，現在街頭藝人素質參差，由街藝之星選拔出來且有獨自的展演地點的話，可以確保表演水平一致。策展人徐開炫透露，今年10月在松菸舉辦的街頭藝術嘉年華，也會邀集國內外街頭藝人演出，激盪出不同火花ㄡ

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。