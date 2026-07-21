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東海大學EMBA26人逆風迎戰 48小時完成1055公里環台壯舉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學EMBA為慶祝成立20周年，EMBA26位校友選手，日前從台中東海大學路思義教堂出發，歷時47小時19分鐘，順利完成1055公里的環台壯舉。圖／東海大學提供
東海大學EMBA為慶祝成立20周年，EMBA26位校友選手，日前從台中東海大學路思義教堂出發，歷時47小時19分鐘，順利完成1055公里的環台壯舉。圖／東海大學提供

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東海大學EMBA為慶祝成立20周年，EMBA26位校友選手，日前從台中東海大學路思義教堂出發，歷時47小時19分鐘返回終點台中，順利完成1055公里的環台壯舉，為20周年留下別具意義的里程碑。

由EMBA第19屆校友會主辦、第18屆自行車社籌劃執行「傳旗東海 智領二十」單車環台接力挑戰。第18屆自行車社長徐思義表示，26位來自不同背景與年齡的校友，分為四個車隊輪番接力，在48小時內日夜不停奔馳。面對烈日曝曬、豪雨侵襲、強烈逆風，以及南迴與北宜等連續爬坡，車隊展現出強大韌性。

東海大學校長張國恩表示，「傳旗東海 智領二十」以47小時19分鐘寫下紀錄，每一次踩踏承載著校友的足跡，每一次交棒代表著信任的交付。這說明東海大學EMBA將持續秉持「傳旗東海、智領未來」的精神，深化跨界交流，攜手迎向下一個20年。

EMBA第19屆校友會理事長林天財表示，這次接力挑戰，希望透過完成幾乎不可能的任務，凝聚歷屆校友向心力，並衷心感謝所有贊助廠商與學長姊出錢、出力、出時間的支持。這面東海旗不只是旗幟，更象徵著責任、信任與傳承。

徐思義指出，「單車是一項極為誠實的運動，每踩一下都無法取巧，而接力更是一份責任。」籌備期間，團隊投入無數時間進行路線勘查、安全規劃、交接演練與補給配置，只為讓每位車手安全完成夢想。這場看似屬於26位車手的環台，實則是所有參與者共同完成的壯舉。

東海大學EMBA 26位來自不同背景與年齡的校友，分為4個車隊輪番接力，在48小時內日夜不停奔馳，展現出強大韌性。圖／東海大學提供
東海大學EMBA 26位來自不同背景與年齡的校友，分為4個車隊輪番接力，在48小時內日夜不停奔馳，展現出強大韌性。圖／東海大學提供

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