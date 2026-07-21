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中山大學與阮綜合醫院結盟 培育智慧醫療護理新人才

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學與阮綜合醫院結盟簽署合作備忘錄，培育智慧醫療護理新人才。記者郭韋綺／攝影
中山大學與阮綜合醫院結盟簽署合作備忘錄，培育智慧醫療護理新人才。記者郭韋綺／攝影

【編輯推薦】

繼高雄榮總、奇美醫院策略聯盟，國立中山大學今再與阮綜合醫院簽署合作備忘錄MOU，推動臨床實習、人才培育、學術研究及產學合作，讓護理系學生進醫院實戰，共育智慧醫療新人才。

護理人力短缺已成醫療體系共同挑戰，中山大學校長李志鵬指出，護理教育不能只停留在課堂學習，更重要的是透過臨床實作累積經驗，阮綜合醫院擁有完整醫療資源、臨床教學環境及專業護理團隊，雙方合作將讓學生有更多貼近第一線醫療現場的學習機會。

阮綜合醫院長陳鴻曜表示，醫院長期投入護理教育與臨床教學，希望藉由合作深化人才交流，共同建構優質臨床教學環境，提供完善實習指導與專業支持，協助學生在臨床歷練穩健成長。

中山大學副校長兼醫學院院長許博欽認為，智慧醫療正快速改變醫療照護模式，護理人才除了具備臨床能力，也須熟悉科技應用與跨領域合作，合作將導入醫院智慧醫療系統及數位科技，讓學生在實習中了解科技如何提升照護品質，培養未來醫療環境所需能力。

中山大學護理學系主任郭素娥補充說，護理學系以智慧科技、全人照護、國際鏈結為發展主軸，將人工智慧AI、數位健康、智慧醫療及跨域教學融入課程，同時重視人文關懷與專業倫理，由校內與臨床教師共同規畫課程及實習內容，協助學生提早熟悉智慧醫療場域。

未來將持續推動研究計畫、產學合作、臨床教師培育，及學生實習與就業銜接等合作機制，串聯學校、醫院與職場，建立完整人才培育鏈，提升醫療照護量能。

中山大學 MOU

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