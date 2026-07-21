「讀研究所是浪費錢？」準碩士生陷掙扎 網友勸：以後賺更多更快

每個人對學術的追求，目的各不相同。一名準碩士生順應家人期望考上研究所，但擔憂龐大的學費負擔，想盡早賺錢孝敬父母，覺得繼續念研究所是浪費錢。對此許多網友認為。若家裡支持就好好讀書，未來賺更多回報家人。

一名大學畢業生在Dcard上發文表示，自己今年在家人期待下考上台北的研究所，但發現身邊的朋友都開始賺錢孝敬父母了，讓他忍不住質疑繼續念研究所是在浪費錢，想趕快回饋家人，即便仍在掙扎是否該繼續升學，但是已確定一定會半工半讀。

貼文曝光，廣大網友一面倒認為，既然家人支持，就不用給自己太大壓力，「讀研究所以後賺的錢更多，越能孝順父母，也更能養活自己」、「當投資，以後會賺更多更快回收」、「讀碩是為了之後賺更多錢，換取更高品質的生活給你自己還有父母」。

原PO的焦慮可能和全球「高教通膨」相關，《繼承經濟》作家伊麗莎．菲爾比採訪27歲英國青年，發現對於學業成就的想像，他們聯想到的是壓力、要先支付高額學費與長期的成本等等。一名受訪者茱莉亞表示，自己靠貸款讀大學，但她認為學位並沒有帶來相應價值，現在她的工作雖然比多數大學畢業生還好，但高通膨、高利率讓她的負債不減反增。

台灣學子同樣受高教通膨困擾。《聯合新聞網》曾報導，一名網友發現鹹酥雞店的薪資福利比自己現在的工作更好，讓好不容易考上研究所的原PO開始懷疑自己。許多網友建議眼光放遠，認為有好的學歷未來出路會更廣，勞力活不一定能久做，還會對健康帶來負面影響。