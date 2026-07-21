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陽明交大火箭隊赴美 亞洲第7名完成發射與回收

中央社／ 台北21日電
陽明交通大學火箭團隊Formosan Fox前往美國德州參加2026國際火箭工程競賽，以亞洲第7名完成火箭發射與完整回收任務。（陽明交大提供）中央社 中央通訊社
陽明交通大學火箭團隊Formosan Fox前往美國德州參加2026國際火箭工程競賽，以亞洲第7名完成火箭發射與完整回收任務。（陽明交大提供）中央社 中央通訊社

【編輯推薦】

陽明交大火箭團隊Formosan Fox前往美國德州，參加全球規模最大的2026國際火箭工程競賽，與全球174支學生火箭隊伍同場競技，以亞洲第7名完成火箭發射與完整回收任務。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，此次FormosanFox團隊從台灣傳統信仰中的媽祖汲取靈感，將參賽火箭命名為「DIVA」（天后），象徵航行與旅途平安；對團隊而言，DIVA代表對安全飛行、成功回收與穩定通訊的重視，也希望將台灣文化意象轉化為具體工程目標。

為準備此次比賽，團隊近1年投入製作、測試與設計修正。Formosan Fox團隊隊長林誥三表示，開發火箭最大挑戰往往不是設計，而是在測試後發現問題，再反覆修正的過程，成員經常白天上課、晚上加工與測試到深夜，能看見火箭成功升空，是支持大家持續投入的重要動力。

團隊過去參與美國太空港盃時，曾留下鼻錐未能順利回收的遺憾，因此今年特別強化回收、追蹤與通訊系統設計；火箭採用非火藥式脫節系統與分階段降落傘開傘設計，以降低開傘瞬間衝擊；同時建置地面通訊站，即時接收飛行資料與火箭姿態資訊，以掌握飛行狀態與落點，提升火箭完整回收的成功率。

帶隊的陽明交大機械工程系教授賴錦文表提到，Formosan Fox團隊從設計、製作到測試修正，展現高度工程實作能力與團隊合作精神，也讓學生在國際舞台展現實力與潛力。

陽明交大說明，這次的DIVA火箭專案也與台灣學生衛星團隊「SIGHT Space探空隨筆」合作規劃罐頭衛星酬載任務，並與太空教育角色「宇宙喵Kuroro」合作，將火箭任務延伸至酬載實作與兒童太空教育推廣。

陽明交大 火箭 陽明交通大學

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