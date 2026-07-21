30歲免學測讀大學 國立嘉義大學最長10年拿學士

30歲以上免學測也能讀大學！ 國立嘉義大學推出「30⁺大學計畫」，開放30歲以上成人免學測、免筆試報考，採單獨招生及外加名額，修業年限最長可達10年，讓有工作、家庭的社會人士也能依自身步調完成大學學業，取得學士學位。校方將於7月25日舉辦招生說明會，介紹課程內容與報名方式。

嘉大表示，「30⁺大學計畫」以終身學習為核心，打破傳統升學限制，不須參加學測或筆試，採資料審查方式招生。今年規畫三大特色學分學程專班，每班以招收20人為原則，包括視覺藝術學系「創意共感美學實踐學分學程專班」、農藝學系「農好養生樂活學分學程專班」，以及食品科學系「保健與樂活學分學程專班」。

校長林翰謙表示，嘉大推動30⁺大學計畫，希望提供成人更具彈性的重返校園管道，修業年限最長可達10年，讓學員兼顧工作、家庭與學習。第一學期學分費可適用教育部終身學習券，第一學年也可跨校修讀國立中正大學線上必修課程，透過跨校合作拓展學習視野。

教務長鄭青青表示，三大專班課程各具特色，視覺藝術學系涵蓋歌詞創作、陶藝、植物移印染等內容；農藝學系安排香草療癒、有機農業、植物照護及景觀美學；食品科學系則聚焦慢性疾病預防、酒類發酵、食魚教育及在地植物生態等，兼顧實作與生活應用。

嘉大將於7月25日下午2時至3時20分，在新民校區管理學院舉辦招生說明會，由林翰謙主持、鄭青青簡報，報名並出席者可獲合作社商品折價券1份。今年30⁺大學招生至8月17日截止，採紙本或線上報名，報名費1500元，歡迎30歲以上有意重返校園的民眾報考。