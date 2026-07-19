快訊

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

40歲後護心別只量血壓！醫揭5個中年人最容易忽略的習慣正傷害心臟血管

記得頂新黑心油？餐飲業當年搶著退費 這次為何靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

屏科大拆49處減速丘設測速照相 學生會籲降低事故風險、安全為原則

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科技大學校門口，學生多以機車代步，校內機車登記約有8千多輛。記者劉星君／攝影
屏東科技大學校門口，學生多以機車代步，校內機車登記約有8千多輛。記者劉星君／攝影

【編輯推薦】

屏東科技大學去年10天內發生兩起學生死亡車禍，引發重視，校方啟動校園道路安全改善計畫，將分兩期，第一階段將校內59處的減速丘移除49處，並重新刨鋪路面、改善彎道標線，另規畫增設固定式測速照相，預計在115學度開學前完成。屏科大學生會、地方民代表示肯定，學生會提醒，後續規畫廣納意見，降低事故風險、安全為最高原則。

屏科大學生會指出，改善校園道路老化、路面不平整及部分路口通行安全，學生會持續關注校園交通環境，參與說明會與會勘，將實際使用道路需求與意見反映給校方。

屏科大啟動校園道路安全改善計畫，學生會指出，這次工程並非單純拆除減速丘，是根據整體設計、地形測量、現場會勘及道路安全審查等程序，針對不同道路條件，規畫重新刨鋪路面、恢復標線，並調整相關交通設施。

學生會表示，校內59處減速丘，第一階段工程移除其中49處，並在體育館前彎道路段增設標線提醒，引導駕駛人減速通行。至於剩餘10處減速丘，與體育館前彎道路段線型與硬體改善，將納入第二階段工程評估，待細部設計圖完成後，校方將再召開第二次說明會，進一步向師生說明。

「校園交通安全需要大家一起維護」，學生會長藍光杰說，每一項交通設施新增、調整或移除，都應建立在完整交通工程評估基礎，透過公開透明討論程序凝聚共識，再做出最符合校園交通安全決策，降低事故風險，保障師生安全為最高原則。

學生會提醒，減速丘移除不代表可以加速行駛，騎乘機車、自行車或其他交通工具時，仍請務必減速慢行、注意路口左右來車，並共同遵守校園交通規範，「不讓少數違規行為影響整體校園安全與道路改善成果」。

屏東縣議員李世淦說，屏科大願意移除減速丘並重新鋪設路面，大幅降低下坡時因減速丘造成車輛打滑、跳動的風險，也持續結合更多公共交通措施，讓學生上下課更加便利、安全。學校願意傾聽學生意見，實際行動改善，值得肯定與鼓勵，期待未來持續優化校園交通設施，打造更安全、更友善的學習環境，讓每位師生安心通行。

屏東科技大學校園內主要道路學府路，學校在學府路兩側都有設置速度顯示，若速度超過四十就會變成紅字提醒。記者劉星君／攝影
屏東科技大學校園內主要道路學府路，學校在學府路兩側都有設置速度顯示，若速度超過四十就會變成紅字提醒。記者劉星君／攝影

屏東科技大學校園內主要道路學府路。記者劉星君／攝影
屏東科技大學校園內主要道路學府路。記者劉星君／攝影

車禍 屏科大 校園

延伸閱讀

提升通行安全 桃園73處商圈夜市路口 拚9月底前換裝「雙色溫路燈」

教部補助37校1.6億 改善電梯廁所推無障礙校園

台灣前進籲立院修道交條例 交通罰鍰專用不必等公投

主張高風險學生轉介專校輔導 葉元之批教育部站加害人角度思考

相關新聞

中原量子資訊中心攜手鴻海台大 辦高中量子學習營為下個世代培育人才

中原大學量子資訊中心攜手鴻海教育基金會、「臺灣大學－IBM量子電腦中心」日前在台大物理系館，舉辦高中量子計算暑期學習營，量子資訊中心黃琮暐、陳志宇、張晏瑞三位助理教授負責營隊主要課程，展現中原大學在量子科技人才培育上的實力。

高教濫訴／教授採「明碼標價」策略 防無理客訴有效？

司法院釋字第784號解釋文，為權利受侵害學生開啟行政救濟的大門。但學生救濟若演變成「客訴」的濫訴風氣，學校又出現息事寧人的「客服」心態，救濟機制卻也帶來副作用。大學講台正淪為「法律碰瓷」重災區，教授被迫披上法律防彈衣自保，資深學者雖拋出三大防禦策略，但當「訴訟便利」變成學生破壞教授「學術自由」的巧門，這座知識象牙塔究還能留住教學自主與教師尊嚴？

半導體業跨域聘文科生 高教新挑戰

ＡＩ浪潮帶動半導體產業擴張，但根據調查，半導體產業人才缺口達三點四萬人，有四成六企業曾跨域聘請文科生；台灣高教體系面臨新一波挑戰，大學端加速培養跨域能力，打造兼具科技素養的非理工人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。