聽新聞
0:00 / 0:00

半導體業跨域聘文科生 高教新挑戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
生成式AI浪潮席捲全球，半導體產業持續擴張，台灣高教體系也正面臨新一波人才培育挑戰。記者郭政芬／攝影
生成式AI浪潮席捲全球，半導體產業持續擴張，台灣高教體系也正面臨新一波人才培育挑戰。記者郭政芬／攝影

【編輯推薦】

ＡＩ浪潮帶動半導體產業擴張，但根據調查，半導體產業人才缺口達三點四萬人，有四成六企業曾跨域聘請文科生；台灣高教體系面臨新一波挑戰，大學端加速培養跨域能力，打造兼具科技素養的非理工人才。

一○四人力銀行與工研院發布「二○二五半導體業人才報告書」指出，半導體產業人才缺口已達三點四萬人。其中，以生產製造、品管與環衛類缺工約一萬人最多，其次為研發類約九千人，操作、技術與維修類約七千人。

一○四人力銀行調查顯示，有百分之四十六的企業曾聘用文科生擔任科技或技術相關職務，企業規模愈大、愈缺工的電資通訊及半導體產業，愈願意突破傳統用人框架。

這股趨勢也反映在大學端。坐擁竹科地利優勢的明新科技大學，將半導體知識融入英文與專題課程，安排學生參訪實作場域，透過專題、桌遊及數位教材，認識晶圓製造、封裝測試等。

人文與設計學院院長趙子嘉表示，目標不是培養工程師，而是具備半導體基礎知識、科技素養的人才。

趙子嘉觀察，人文背景學生在人際互動、語言表達以及跨部門協調上具有優勢，有畢業生操作高階顯微設備，分析晶片缺陷，也有人憑藉外語能力，負責國際文件翻譯、海外客戶溝通，甚至代表公司赴海外出差。

汎銓科技董事長柳紀綸表示，台灣半導體供應鏈日益完整，求其在分析驗證領域，更重視細心、專注力及跨域溝通能力，人才需求趨向多元化，文組人才同樣能進入科技產業。

半導體 高教 工研院

延伸閱讀

政大首位校學士出爐 自組「商業＋人工智慧」課程畢業進入金融業

政大攜故宮9月起開課 共育外語導覽人才

誰卡住大陸年輕人／AI巨浪下 陸迎最難就業季

2026台美共製思維與保護策略白皮書發布 供企業投資評估、決策參考

相關新聞

校園新鮮事／嘉縣竹崎高中機器人隊闖美 點燃偏鄉科技夢

嘉義縣立竹崎高中積極發展科技教育，成立機器人社團，組成FRC7551機器人代表隊，近年多次在國內外競賽獲獎。今年首度闖進美國ＦＲＣ世界機器人總決賽，在五九八支隊伍中取得資格賽最佳排名第五十名，展現偏鄉學校「資源有限、創意無限」實力，帶動鄰近國中、小學創客風氣。

猛拚升學…技職3大問題 學界示警：攸關國力

台灣近廿年來朝高學歷發展，導致台灣缺乏實作人才，不僅就讀技職體系的學生數不斷下滑，畢業學生也多半以升學為導向。台灣教育研究院社教授黃政傑表示，技職近年長期面臨定位模糊、升學導向、與產業連結不足等三大問題，呼籲應重建三級技職教育體系。

技職產業連結不足 「應送教師去業界實習」

我國技職體系近年傾向升學，產業連結亦不足。學界呼籲鬆綁現有法規，如送教師至產業界實習進修，將最新技術攜回校園，以提升技職生技術對接與實作力，並強化學生的生涯輔導教育。

半導體業跨域聘文科生 高教新挑戰

ＡＩ浪潮帶動半導體產業擴張，但根據調查，半導體產業人才缺口達三點四萬人，有四成六企業曾跨域聘請文科生；台灣高教體系面臨新一波挑戰，大學端加速培養跨域能力，打造兼具科技素養的非理工人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。