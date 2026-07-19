半導體業跨域聘文科生 高教新挑戰

ＡＩ浪潮帶動半導體產業擴張，但根據調查，半導體產業人才缺口達三點四萬人，有四成六企業曾跨域聘請文科生；台灣高教體系面臨新一波挑戰，大學端加速培養跨域能力，打造兼具科技素養的非理工人才。

一○四人力銀行與工研院發布「二○二五半導體業人才報告書」指出，半導體產業人才缺口已達三點四萬人。其中，以生產製造、品管與環衛類缺工約一萬人最多，其次為研發類約九千人，操作、技術與維修類約七千人。

一○四人力銀行調查顯示，有百分之四十六的企業曾聘用文科生擔任科技或技術相關職務，企業規模愈大、愈缺工的電資通訊及半導體產業，愈願意突破傳統用人框架。

這股趨勢也反映在大學端。坐擁竹科地利優勢的明新科技大學，將半導體知識融入英文與專題課程，安排學生參訪實作場域，透過專題、桌遊及數位教材，認識晶圓製造、封裝測試等。

人文與設計學院院長趙子嘉表示，目標不是培養工程師，而是具備半導體基礎知識、科技素養的人才。

趙子嘉觀察，人文背景學生在人際互動、語言表達以及跨部門協調上具有優勢，有畢業生操作高階顯微設備，分析晶片缺陷，也有人憑藉外語能力，負責國際文件翻譯、海外客戶溝通，甚至代表公司赴海外出差。

汎銓科技董事長柳紀綸表示，台灣半導體供應鏈日益完整，求其在分析驗證領域，更重視細心、專注力及跨域溝通能力，人才需求趨向多元化，文組人才同樣能進入科技產業。