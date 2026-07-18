東海大學推動生技人才培育 參展2026亞洲生技大展

東海大學推動「智慧健康產業跨領域生技人才培育計畫」，4年來已培育12組創業團隊。此次參展2026亞洲生技大展，展出包含可改善潰瘍性結腸炎的新型藥物，以及抗菌的功能性胜肽等指標性研發成果。東海大學研發長林惠真表示，此次參展重點不僅在於建構產學實質對接平台，更期盼以學校科研能量驅動產業升級，助力台灣生技產業發展。

東海大學產學與育成中心此次集結校內五位教授的研究團隊，與校友企業「桓康生醫」共同參展，7月16日至19日在台北南港展覽館1館，展出多項具市場潛力的創新技術。

林惠真指出，化材系教授顧野松團隊與邁諾生醫合作開發的腸道重建新藥「MNU-2501」，針對潰瘍性結腸炎具備調節腸道菌相、修復黏膜屏障及重建免疫平衡等三大機制，現已取得台灣與美國發明專利，有望進入臨床開發階段，並受邀於展會的Company Presentation發表研發成果。畜產系教授謝長奇團隊展示創新胜肽技術，透過抑制牙齦卟啉單胞菌Kgp/Rgp蛋白酶，達到牙周病治療及胰臟癌預防雙重應用，並與艾博生技合作開發「外泌體分泌提升技術」，拓展保健食品與美容應用。

另一方面，化學系教授龍鳳娣團隊研發的功能性胜肽，具備疾病檢測、抗菌作用，已取得台、美、日、中等多國專利。生科系教授汪碧涵團隊展出「侵襲性麴菌病快速體外檢測技術」，透過採集呼吸道黏液，可於24小時內完成判讀，提供高風險族群早期篩檢機制。

食品科技方面，食科系教授陳立賢團隊建立本土功能性酵母精準發酵平台，以菌株篩選與製程優化提升咖啡品質和風味，並計畫未來擴充至茶葉與可可等農產品。