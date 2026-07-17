從基層拚到董座！嘉大傑出校友劉雲松掌舵興農 母校盼深化產學合作

台灣農化與零售產業老牌企業興農股份有限公司完成董事長交棒，國立嘉義大學農藝科72年班傑出校友劉雲松5月接任董事長，成為企業發展的重要里程碑。嘉義大學校長林翰謙昨天率隊前往祝賀，並與劉雲松就未來簽署合作備忘錄（MOU）、推動建教合作等議題交換意見，盼結合企業資源，為學生創造更多實習與就業機會。

嘉義大學表示，劉雲松畢業於嘉義農專（現嘉義大學），投入興農公司服務已逾40年，從基層一路歷練，熟悉農藥、肥料等核心業務，並參與企業轉型發展，協助推動現代農業與零售經營模式，累積深厚實務經驗，今年5月正式接任董事長，也成為嘉大校友在企業界的重要典範。校長林翰謙校長、森林暨木設系友會理事長黃耀山及主任秘書夏滄琪親自賀榜祝賀，代表全校師生向劉雲松表達祝賀之意。

林翰謙表示，劉雲松從基層員工一路晉升董事長，展現「誠樸力行」的嘉大精神，不僅是母校的驕傲，也為學弟妹樹立努力向上的典範。他感謝劉雲松多年來在產業界的卓越表現，提升嘉大校友能見度，也期待未來能進一步深化雙方合作。

雙方交流過程中，也針對簽署合作備忘錄及推動建教合作交換意見，希望結合興農集團在農業、企業經營及永續治理等領域的實務經驗，提供嘉大農藝、園藝、生物科技及管理等相關科系學生更多實習、產學合作與實務教學資源，縮短學用落差，培育符合產業需求的人才。

嘉義大學指出，此次拜會除了祝賀傑出校友榮任企業董事長，也象徵母校與企業攜手推動產學合作的新起點，未來將持續透過產學資源整合，培育更多農業與管理人才，共同為台灣農業永續發展注入新動能。

嘉義大學校長林翰謙(左)與校友新任董事長劉雲松共同分享產品。圖／嘉大提供