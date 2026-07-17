培養「負責任使用AI」關鍵能力 20所大專校院推動AI法律通識教育計畫

「大專校院AI法律通識教育推動計畫—AI未來應用與趨勢探索校園巡迴通識課程」說明暨專家諮詢座談會日前於實踐大學台北校區舉行。活動由教育部指導、實踐大學執行，財團法人人工智慧法律國際研究基金會協辦，邀集教育部、立法院、學界及來自北、中、南、東共20所合作學校代表與會，象徵AI法律通識教育邁入跨校合作新階段。

教育部高等教育司司長廖高賢致詞時表示，教育部規劃的「未來人才AI能力圖像」，其中「負責任使用AI的能力」正與本計畫核心相呼應。希望實踐大學能作為推動基地，串聯北、中、南、東合作學校，透過師資整備、課程交流與經驗分享，建立全國AI法律通識教育網絡，讓法律、倫理與責任判斷成為不同專業學生應具備的基本能力。

立法委員葛如鈞表示，AI已進入教育、產業及日常生活，未來人才除須具備AI工具運用能力，亦應具備法律、倫理、風險辨識與責任判斷等素養。AI法律教育不應侷限於法律專業，而應透過通識課程普及至不同科系。此次串聯全國20所大專校院，具有跨校、跨域與資源共享意義，期待培養學生安全、正確且負責任地使用AI。

立法委員許忠信則指出，面對AI技術快速發展及國際治理深化，台灣應加速建立符合國際趨勢的AI治理與人才培育體系。他肯定實踐大學推動AI法律通識教育及教育部支持，使法律與倫理素養普及至更多學生。

實踐大學董事長謝孟雄以「種子」比喻本計畫，期許以實踐大學為平台，使AI法律通識教育開花結果。面對人工智慧基本法通過及AI廣泛應用，科技教育更應結合法律、倫理與人文思維；他也以「科技是引擎，法律與倫理是方向盤與煞車」說明，AI發展除追求創新，也須兼顧安全、責任與人類價值。

人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民表示，基金會自2018年成立以來，持續投入產業、法治與人才培育。隨著AI發展，人才培育與法律治理日益重要，將運用校園巡迴課程經驗，協助師資培力、課程規劃及跨校交流，促進產業永續與國際接軌。

本次活動在計畫總策劃者實踐大學講座教授張麗卿說明計畫理念與執行方向，並邀請五校代表分享經驗、20所合作學校亦就課程、師資及行政執行交流後落幕，期望透過課程實踐與跨校合作，培養學生的科技理解力、法律判斷力與人文責任感。