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台師大攜手格拉斯哥大學 45名學生赴英修讀永續領導力專班

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大全校8個學院、跨院系45名學生赴格拉斯哥大學Dumfries校區修讀永續領導力國際專班。圖／台師大提供
台師大全校8個學院、跨院系45名學生赴格拉斯哥大學Dumfries校區修讀永續領導力國際專班。圖／台師大提供

【編輯推薦】

國立台灣師範大學今年暑假期間攜手QS世界大學排名第80名的英國格拉斯哥大學，開辦「永續領導力國際專班」，自全校8個學院、跨院系45名學生赴格拉斯哥大學Dumfries校區修讀。專班採學士班與碩士班合開模式，完成課程並通過評量可認列台師大3學分。

台師大表示，該計畫吸引全校45名學生參與，包含教育學院12名、文學院11名、國際與社會科學學院10名、理學院5名、科技與工程學院2名、運動與休閒學院2名、管理學院2名、藝術學院1名。

10天課程由格拉斯哥大學多名教授授課，前半段著重於領導力思維與決策科學的建立，引導學生思考組織責任，探討如何從傳統企業社會責任，再轉向更具體的ESG（environment, social, governance）永續管理框架。

台師大表示，課程也引入政治經濟學，由教授David Clelland剖析全球化對不同區域發展的影響，引導學生思考區域領導者如何跳脫一味追求經濟成長的傳統模式，轉而活用在地資源與地方優勢，推動更具韌性的地方創生與區域發展。課程焦點亦涵蓋全球公共議題，並以氣候健康危機為案例，引導學生運用全系統思考，剖析極端天氣、食物不安全與社區韌性等高度複雜的政策問題，思考如何提升社區面對災害與環境變遷的防禦能力。

此外，台師大也表示，課程納入人類學反思視角，由Naomi Richards與Marian Krawczyk兩名教授帶領學生打破西方社會常見的「自然與文化」二元對立，透過加拿大因紐特人與西阿帕契族的土地權案例，理解原住民如何將文化價值融入環境治理，並發展具有在地智慧的生態託管。課程也安排學生於蘇格蘭實地考察、探訪當地野生森林復育計畫，讓學生從生態保育、社區參與與永續行動中理解不同社會如何回應環境挑戰。

歐洲文化與觀光研究所張佳雯分享，永續議題絕非單一科系的責任，正因為課程有來自不同院所的同學加入，反而能在課堂討論與案例研究中激發火花。她表示，學生間的背景不相同，對永續的認知可能也有差異，但多對世界抱持更好的共識，在此把想法大膽說出來。

台師大

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