海草床如何成為長期減碳綠洲關鍵 海大研究成果登國際期刊

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所周文臣特聘教授率領國科會研究團隊、國際學者在Nature旗下國際期刊「通訊─地球與環境」發表研究成果，研究指出，海草床是否能成為長期的減碳綠洲，不單取決於海草本身的光合作用，更受到海底碳酸鹽循環及沉積物碳來源的共同控制。

海大說，這項發現補足過去藍碳研究較少考量無機碳循環的缺口，為藍碳研究提供新的科學框架。

海大表示，藍碳是指被封存在海洋與沿海生態系統中的碳，其中海草床、紅樹林與鹽沼被公認為三大減碳功臣。海草之所以能夠高效減碳，主要是因為它們生長快速且能進行旺盛的光合作用，將大氣中的二氧化碳轉化為有機碳，並在枯萎死亡後深埋在缺氧的海底泥沙中，將碳安全地鎖在海底長達數百年甚至上千年，其效率甚至超越陸地森林。

研究團隊提出一套整合有機碳代謝、無機碳循環與沉積物碳源屬性的系統性診斷架構。

研究指出，海草床是否能成為長期的減碳綠洲，不單取決於海草本身的光合作用，更受到海底碳酸鹽循環及沉積物碳來源的共同控制。這項發現補足了過去藍碳研究較少考量無機碳循環的缺口，為藍碳研究提供新的科學框架。

過去藍碳研究大多聚焦於海草固定及埋藏有機碳的能力，較少考慮海底龐大的無機碳（碳酸鹽）循環。在許多熱帶海域，碳酸鹽的形成可能釋放二氧化碳，而碳酸鹽溶解則可提高海水鹼度、促進海洋吸收大氣二氧化碳，若僅考量有機碳埋藏，可能無法完整評估海草床真正的減碳效益。

團隊研究結果顯示，當海草代謝促進地質來源碳酸鹽溶解時，可持續增加海水鹼度、提升海洋吸收二氧化碳的能力，這也是過去藍碳研究較少納入的重要機制。

研究團隊以東沙環礁小潟湖作為天然實驗室，驗證理論架構中的最佳模式，海草產生的有機碳與外源、地質來源碳酸鹽底質共同作用。

周文臣表示，東沙環礁小潟湖提供一個難得的天然案例，證明海草、沉積物及碳酸鹽地質背景三者之間的協同作用，可以共同調控海洋碳循環，而非單純依靠海草本身的光合作用。

研究團隊指出，未來的藍碳評估不應僅依據海草覆蓋面積或有機碳埋藏量，而應同時納入沉積物碳酸鹽循環、碳源屬性及鹼度生成能力等關鍵過程，才能更準確評估海草生態系真正的氣候效益。

論文通訊作者海大周文臣特聘教授（右）與第一作者Mariche B. Natividad（左）合影。圖／國立台灣海洋大學提供